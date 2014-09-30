Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 сентября 2014, 21:55

Спорт

Московское "Динамо" на своей площадке обыграло "Витязь" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного "Динамо" на своей площадке переиграли подмосковный "Витязь" - 6:4.

"Бело-голубые" ударно провели стартовые 20 минут поединка, забросив четыре шайбы. Голы на свой счет записали Денис Мосалев, Сергей Соин и Максим Пестушко, оформивший дубль. Гости, в свою очередь, смогли ответить лишь одним результативным броском, отличился Никита Выглазов.

На старте второго периода москвичам удалось увеличить свое преимущество благодаря удачным действиям Юрия Бабенко. После пятой пропущенной шайбы хоккеисты "Витязя" немного пришли в себя и смогли сократить разрыв в счете. Заброшенными шайбами отметились Максим Афиногенов и Дмитрий Шитиков.

В заключительном отрезке игры команды обменялись заброшенные шайбами. В составе москвичей гол забил Денис Мосалев, у гостей - Дмитрий Шитиков.

Столичная команда одерживает шестую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
Динамо КХЛ Витязь

Главное

