"Динамо" сыграет с "Наполи" в 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали московское "Динамо" и санкт-петербургский "Зенит".

Московскому "Динамо" предстоит помериться силами с итальянским "Наполи". "Зениту" достался другой итальянский коллектив - "Торино". Матчи состоятся 12 и 19 марта.

Стоит отметить, что "сине-бело-голубым" достался более легкий соперник, чем москвичам. "Торино" в настоящее время прозябает в середине турнирной таблицы чемпионата Италии, тогда как "Наполи" ведет борьбу за серебряные медали.

"Наполи" - один из сильнейших соперников, которые могли нам попасться. Команда не очень хорошо начала сезон, но сейчас набрала ход и выглядит очень убедительно, - заявил главный тренер москвичей Станислав Черчесов. - Пока мы не начали изучать соперника более глубоко, не хочется говорить о конкретных игроках, хотя, конечно, все знают Гонсало Игуаина, Марека Гамшика и других. А главный тренер Рафаэль Бенитес всем известен еще со времен работы в "Валенсии" и "Ливерпуле", - цитирует Черчесова официальный сайт УЕФА.

Из других пар интересной видится соперничество между "Ромой" и "Фиорентиной", а также между "Эвертоном" и киевским "Динамо".

В 1/16 финала "Зенит" прошел голландский ПСВ, а московское "Динамо" без особых проблем разобралось с бельгийским "Андерлехтом".

Полны список пар 1/8 финала Лиги Европы:

"Эвертон" — "Динамо" (Киев)

"Вильярреал" — "Севилья"

"Брюгге" — "Бешикташ"

"Днепр" — "Аякс"

"Вольфсбург" — "Интер"

"Наполи" — "Динамо" (Москва)

"Фиорентина" — "Рома"

"Зенит" - "Торино"