Московское "Динамо" уступило "Шиннику" и вылетело из Кубка России

Московское "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе в Ярославле потерпело поражение от местного "Шинника" - 0:2.

В первом тайме "бело-голубые" выглядели поинтереснее хозяев поля и создали несколько неплохих моментов для взятия ворот. Ярославцы, в свою очередь, отвечали острыми контратаками.

Однако счет был открыл только во второй половине игры. На 68-й минуте Сергей Самодин головой в падении пробил в правый угол, и мяч от штанги влетел в сетку ворот гостей. А на 75-й минуте все тот же Самодин установил окончательный результат, замкнув подачу с левого фланга.

В итоге "Динамо" турнир покидает, а "Шинник" выходит в 1/8 финала Кубка России, где встретится с саранской "Мордовией".