11 апреля 2013, 20:01

Столичное "Динамо" в гостях проиграло "Трактору" - 3:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" уступило челябинскому "Трактору" в третьем матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Таким образом, "Трактору" удалось сократить отставание, счет в серии - 2:1 в пользу "Динамо".

Счет был открыт на 24-й минуте встречи, Карпов вывел "Трактор" вперед, добив шайбу после броска партнера по команде.

Спустя десять минут Куинт удвоил преимущество хозяев точным выстрелом в угол ворот Еременко.

В третьем периоде команды обменялись шайбами: на гол Дугина "Динамо" ответило точным броском Кокарева.

"Трактор" одерживает первую победу в противостоянии с "бело-голубыми" и сокращает отставание - 2:1. Следующий матч серии пройдет в Челябинске 12 апреля.

Сюжет: Путь к Кубку Гагарина
Динамо КХЛ трактор Кубок Гагарина

