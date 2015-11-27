Диски с записями Рахманинова, Щедрина и Стравинского выдвинули на премию ICMA

Фото: mariinsky.ru

Два последних релиза лейбла "Мариинский" выдвинуты на престижную международную премию International Classical Music Awards в номинациях "Концерты" и "Лучший спектакль DVD", сообщает МИА "Россия сегодня".

Диск с записью фортепианных концертов Рахманинова и Щедрина и "Каприччо" Стравинского в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Гергиева с участием Дениса Мацуева номинирован в категории "Концерты". Этот альбом уже получил высокую оценку зарубежных классических музыкальных обозрений BBC Radio 3 CD Review и Pizzicato.com, а также был удостоен награды La Clef du mois французского интернет-портала ResMusica.

В этой же категории представлена еще одна запись – виолончельные концерты Шостаковича с Готье Капюсоном в солирующей партии, выпущенные компанией Erato.

В номинации "Лучший спектакль DVD" выдвинута запись балета "Золушка" Сергея Прокофьева в хореографии Алексея Ратманского. Спектакль был записан в Мариинском театре в июне 2013 года. Такие авторитетные зарубежные издания как Audiophile Audition, The Telegraph, The Boston Globe и Critical Dance уже присудили видео самые почетные награды.

International Classical Music Awards – престижная международная награда, отмечающая особые достижения в области классической музыки более, чем по 20 номинациям.

Итоги нынешнего конкурса станут известны 20 января 2016 года.