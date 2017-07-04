Кинотеатры бесплатно покажут фильмы о семейных ценностях

Советские киноленты о семейных ценностях покажут в 10 кинотеатрах сети "Москино" к Дню семьи, любви и верности, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Бесплатные показы состоятся 8 и 9 июля.

Зрители смогут увидеть 14 фильмов разных жанров, снятых в 1950–1980 годах.

Кинотеатр "Березка":

8 июля в 12:00 – "По семейным обстоятельствам" (режиссер Алексей Коренев, 1978).

Кинотеатр "Вымпел":

8 июля в 11:00 – "Большая семья" (режиссер Иосиф Хейфиц, 1954);

9 июля в 11:00 – "Наш дом" (режиссер Василий Пронин, 1965).

Кинотеатр "Искра":

8 июля в 14:00 – "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров, 1980).

Кинотеатр "Космос":

8 июля в 12:00 – "Дом, в котором я живу" (режиссер Лев Кулиджанов, 1957).

Кинотеатр "Молодежный":

8 июля в 18:00 – "Старший сын" (режиссер Виталий Мельников, 1975);

9 июля в 18:00 – "Звезда пленительного счастья" (режиссер Владимир Мотыль, 1975).

Кинотеатр "Полет":

8 июля в 19:00 – "Обыкновенный человек" (режиссер Александр Столбов, 1956).

Кинотеатр "Салют":

8 июля в 12:00 – "Дети Дон Кихота" (режиссер Евгений Карелов, 1966);

9 июля в 12:00 – "Шумный день" (режиссер Анатолий Эфрос, 1960).

Кинотеатр "Сатурн":

8 июля в 12:00 – "Когда деревья были большими" (режиссер Лев Кулиджанов, 1961);

9 июля в 16:00 – "Мама вышла замуж" (режиссер Виталий Мельников, 1969).

Кинотеатр "Спутник":

8 июля в 13:00 – "Здравствуй и прощай" (режиссер Виталий Мельников, 1972).

Кинотеатр "Юность":

8 июля в 11:00 – "Сережа" (режиссер Георгий Данелия, 1960).

В столице уже готовятся к Дню семьи, любви и верности. 1 июля город начали оформлять к празднику: в столице установят более 60 плакатов с ромашками и сердечками, а в парках – объемные ромашки. Ромашка – это главный символ Дня семьи, любви и верности.

Праздничные открытки появятся вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. На 40 цифровых билбордах и медиафасаде здания Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные видеоролики.

В Московском зоопарке 8 июля в честь праздника организуют бесплатные экскурсии. На них можно будет послушать истории любви животных, которые по несколько лет живут в парах, посмотреть на самые крепкие семьи среди питомцев и на их потомство. Начнутся экскурсии в 11:00 у главного входа в зоопарк.

Всего в городе пройдет более ста мероприятий. Это экскурсии, музыкальные фестивали современной и классической музыки, кинопоказы и фейрверк.

