Кинотеатры бесплатно покажут фильмы о семейных ценностях

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Советские киноленты о семейных ценностях покажут в 10 кинотеатрах сети "Москино" к Дню семьи, любви и верности, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Бесплатные показы состоятся 8 и 9 июля.
Зрители смогут увидеть 14 фильмов разных жанров, снятых в 1950–1980 годах.
Кинотеатр "Березка":
8 июля в 12:00 – "По семейным обстоятельствам" (режиссер Алексей Коренев, 1978).
Кинотеатр "Вымпел":
8 июля в 11:00 – "Большая семья" (режиссер Иосиф Хейфиц, 1954);
9 июля в 11:00 – "Наш дом" (режиссер Василий Пронин, 1965).
Кинотеатр "Искра":
8 июля в 14:00 – "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров, 1980).
Кинотеатр "Космос":
8 июля в 12:00 – "Дом, в котором я живу" (режиссер Лев Кулиджанов, 1957).
Кинотеатр "Молодежный":
8 июля в 18:00 – "Старший сын" (режиссер Виталий Мельников, 1975);
9 июля в 18:00 – "Звезда пленительного счастья" (режиссер Владимир Мотыль, 1975).
Кинотеатр "Полет":
8 июля в 19:00 – "Обыкновенный человек" (режиссер Александр Столбов, 1956).
Кинотеатр "Салют":
8 июля в 12:00 – "Дети Дон Кихота" (режиссер Евгений Карелов, 1966);
9 июля в 12:00 – "Шумный день" (режиссер Анатолий Эфрос, 1960).
Кинотеатр "Сатурн":
8 июля в 12:00 – "Когда деревья были большими" (режиссер Лев Кулиджанов, 1961);
9 июля в 16:00 – "Мама вышла замуж" (режиссер Виталий Мельников, 1969).
Кинотеатр "Спутник":
8 июля в 13:00 – "Здравствуй и прощай" (режиссер Виталий Мельников, 1972).
Кинотеатр "Юность":
8 июля в 11:00 – "Сережа" (режиссер Георгий Данелия, 1960).
Праздничные открытки появятся вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. На 40 цифровых билбордах и медиафасаде здания Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные видеоролики.
В Московском зоопарке 8 июля в честь праздника организуют бесплатные экскурсии. На них можно будет послушать истории любви животных, которые по несколько лет живут в парах, посмотреть на самые крепкие семьи среди питомцев и на их потомство. Начнутся экскурсии в 11:00 у главного входа в зоопарк.
Всего в городе пройдет более ста мероприятий. Это экскурсии, музыкальные фестивали современной и классической музыки, кинопоказы и фейрверк.