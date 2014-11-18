Ко Дню Победы в Москве отремонтируют 3,6 тысячи квартир ветеранов

Фото: M24.ru/Александр Авилов

К 70-летию Победы планируется отремонтировать более 3,6 тысячи квартир московских ветеранов, об этом во время заседания правительства Москвы сообщил руководитель комитета общественных связей Александр Чистяков.

Он добавил, что в течение 2014 года власти Москвы проверили, в каких условиях живут порядка 10 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. В результате был подготовлен и выполнен план по оказанию помощи ветеранам. В частности, ветераны получили более 4 тысяч товаров длительного пользования (телевизоры, холодильники, стиральные машины). Кроме того, квартиры более 23 тысяч ветеранов были оборудованы тревожными кнопками.

По словам Чистякова, с начала 2014 года более более 4,7 тысячи московских ветеранов отдохнули в санатории "Камчия", около 3,5 тысяч прошли лечение в социально-реабилитационном центре и пансионате "Никольский парк". Еще почти 5 тысяч ветеранов являются участниками программы "Санаторий на дому". Кроме того, 300 ветеранов получили материальную помощь для оплаты сложных операций и дорогостоящих лекарств.

Как уточнил глава комитета, всего в Москве проживает более 140 тысячи ветеранов. Всем им с января следующего года начнут вручать юбилейные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

В рамках празднования юбилея Победы 1 мая 2015 года состоится традиционная торжественная встреча фронтовиков в Большом театре. 6 мая в концертном зале "Россия" для ветеранов пройдет праздничный концерт.

С 5 по 7 мая также пройдут театрализованный концерт "У войны не женское лицо" для женщин-фронтовиков и торжественная встреча ветеранов-жителей и защитников блокадного Ленинграда и узников концлагерей.

9 мая на Тверской улице планируется провести акцию "Бессмертный полк", в рамках которой десятки тысяч человек пройдут в колонне с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны.