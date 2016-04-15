Форма поиска по сайту

15 апреля 2016, 14:50

Общество

Ветеранам предоставят бесплатный проезд на поездах дальнего следования

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны с 3 по 10 мая предоставят бесплатный проезд на поездах дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении. Как уточняет пресс-служба РЖД, бесплатный проезд также предоставляется одному сопровождающему.

Безденежные билеты будут оформляться в купейные вагоны скорых, фирменных, пассажирских поездов, в вагоны с местами для сидения всех категорий поездов перевозчика АО "ФПК" и в вагоны эконом-класса высокоскоростных поездов "Сапсан". Аналогичный проезд будет предоставляться пассажирской компанией "Сахалин", компанией "Кузбасс-пригород", "ТрансКлассСервис" и Железными дорогами Якутии. Также данная инициатива поддержана Крымской железной дорогой.

Количество поездок, совершаемых пассажиром в установленный период времени, не ограничено. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).

Оформить проездные документы можно начиная с вечера пятницы, 15 апреля 2016 года, в билетных кассах, предъявив соответствующие документы.

Напомним, в Москве ветераны Великой Отечественной войны 9 мая смогут воспользоваться услугами такси на бесплатной основе. Кроме того, московским ветеранам могут сохранить повышенные выплаты к Дню победы.

День Победы РЖД ветераны памятные даты поезд ж/д и вокзалы

