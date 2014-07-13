Два человека пострадали в ДТП на Автозаводском мосту

На Автозаводском мосту произошло ДТП с пострадавшими

На южном участке Третьего транспортного кольца произошло ДТП, в результате которого трое человек получили травмы, сообщает телеканал "Москва 24". В результате ДТП на проезжую часть вылилось топливо. Сейчас движение на этом участке восстановлено.

Два автомобиля: Renault и Nissan столкнулись на Автозаводском мосту. Авария произошла в левом ряду. Renault на полном ходу врезался в автомобиль Nissan, который погружали на эвакуатор. После столкновения Renault развернуло поперек дороги. В результате столкновения травмы получили двое взрослых и ребенок.

Прибывшие к месту ДТП бригады скорой помощи оказали раненным первую помощь на месте и госпитализировали в 20-ю больницу ребенка, а одного из взрослых - в 7-ю Городскую клиническую больницу. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения смывают с дороги бензина. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее серьезная авария произошла на юго-востоке столицы, в которой пострадали 5 человек. Участниками происшествия стали автомобили Lexus и Volkswagen. По некоторым данным, один из пострадавших - сотрудник ГИБДД - скончался в больнице. По предварительной версии, в аварии виноват водитель Lexus, который двигался на красный свет.