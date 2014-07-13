Пять человек пострадали в результате ДТП на Люблинской улице

В ДТП на Люблинской улице пострадали пять человек

В результате ДТП на Люблинской улице пострадали пять человек. Участниками происшествия стали автомобили Lexus и Volkswagen, сообщает телеканал "Москва 24".

Как сообщается, от удара Lexus вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Травмы получили трое пешеходов, а также водитель и пассажир Volkswagen - сотрудники вневедомственной охраны. Оба были госпитализированы.

По некоторым данным, один из пострадавших скончался в больнице. По предварительной версии, в аварии виноват водитель Lexus, который двигался на красный свет.