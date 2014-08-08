В результате ДТП в Истринском районе погиб полицейский

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате ДТП в Истринском районе Подмосковья погиб полицейский, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Авария произошла в 05.45 в поселке Пионерский, столкнулись автомобили Ford и Chevrolet. От полученных телесных повреждений скончался полицейский водитель роты ППСП ОМВД России по Истринскому району, который был за рулем машины Ford.

Кроме того, пассажир автомобиля Ford, а также водитель и пассажир Chevrolet доставлены с травмами в больницу.

В настоящее время выясняются причины аварии, назначено проведение служебной проверки.