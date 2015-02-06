Участник ДТП открыл стрельбу и скрылся на юго-востоке столицы

На Волжском бульваре столкнулись две машины сотрудников полиции

На юго-востоке Москвы произошла ссора между участниками ДТП, которая переросла в открытый конфликт с применением огнестрельного оружия, сообщает Агентство "Москва".

На Волжском бульваре водитель автомобиля "Ниссан" врезался в машину сотрудника полиции, затем открыл огонь из травматического пистолета и скрылся с места ДТП.

Машина стрелявшего была объявлена в розыск. В результате плана "Перехват" сотрудники правопорядка задержали злоумышленника во дворе его собственного дома, неподалеку от инцидента.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины происшествия.