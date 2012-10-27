Московский "Спартак" одолел "Мордовию" в матче премьер-лиги

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу в "Лужниках" состоялся матч между московским "Спартаком" и саранской "Мордовией". Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 2:0.

В первом тайме подавляющим игровым преимуществом владели москвичи. Несмотря на то, что "Мордовия" была прижата к своим воротам, большого количества опасных моментов подопечным Унаи Эмери создать не удалось.

На 21-й минуте встречи шанс отличиться упустил Жано. Грузинский легионер "Спартака" решил завершить атаку ударом из-за линии штрафной, но удачно сыграл голкипер гостей.

Счет был открыт за три минуты до конца тайма. После флангового прострела мяч от ноги защитника "Мордовии" отскочил к Хурадо, который метров с десяти пробил Абакумова. Вратаря дезориентировал рикошет от ноги одного из защитников.

Во втором тайме игра совершенно успокоилась. "Спартак" играл так, как будто проводил двустороннюю игру на тренировке, а "Мордовии" отчаянно не хватало класса, чтобы добиться успеха. Редкие вылазки гостей в штрафную москвичей заканчивались либо неточными ударами, либо хорошо играл Ребров.

Хозяева же "мельчили" перед штрафной соперника и пытались создать угрозу воротам Абакумова путем многочисленных навесов. Ни один из них не привел к возникновению опасной ситуации.

На 64-й минуте в сетке ворот "Мордовии" побывал второй мяч. Билялетдинов получил пас перед штрафной, но не стал идти дальше, а решил пробить. Абакумов до мяча дотянуться не смог. В этом эпизоде удивительную беспечность продемонстрировали защитники гостей, которые буквально расступились перед полузащитником "красно-белых".

На последней минуте игры Комбаров мог довести счет до крупного, но его впечатляющий проход завершился ударом в Абакумова.

2:0 - и "Cпартак" второй раз в сезоне уходит с поля без пропущенных мячей. В первый раз москвичам удалось сыграть "на ноль" в матче третьего тура против "Динамо", который "красно-белые" выиграли со счетом 4:0.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov