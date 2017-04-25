Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля 2017, 17:03

Культура

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона с супругой

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит.

Надпись на рисунке гласит: "Макрон – фаворит. Дождь из голосов поддержки". Спереди изображена супруга Макрона, а позади нее – он сам. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок", – говорит жена мужу.

Бриджит была учительницей французского языка у Макрона. Она старше его на 24 года. У пары нет общих детей, но Макрон усыновил троих детей Бриджит от первого брака.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая. По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77 процента.

Ранее Марин Ле Пен назвала своего конкурента Эммануэля Макрона "слабаком", который не в состоянии решить проблему терроризма.

Выборы во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией. На акции протеста в Париже 23 апреля вышли несколько тысяч человек.

Charlie Hebdo жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика