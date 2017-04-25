Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона с супругой

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma
Сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит.
Надпись на рисунке гласит: "Макрон – фаворит. Дождь из голосов поддержки". Спереди изображена супруга Макрона, а позади нее – он сам. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок", – говорит жена мужу.
Бриджит была учительницей французского языка у Макрона. Она старше его на 24 года. У пары нет общих детей, но Макрон усыновил троих детей Бриджит от первого брака.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая. По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77 процента.
Ранее Марин Ле Пен назвала своего конкурента Эммануэля Макрона "слабаком", который не в состоянии решить проблему терроризма.
Выборы во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией. На акции протеста в Париже 23 апреля вышли несколько тысяч человек.