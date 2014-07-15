ЧП на "синей" ветке: хроника событий и помощь пострадавшим

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Авария на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла во вторник, 15 июля. В 8.39 в МЧС поступила информация от очевидца о резком торможении поезда. В 8.45 на место прибыл первый пожарный расчет.

Было установлено, что из-за резкого падения напряжения ложно сработала аварийная сигнализация в метро. В результате поезд резко остановился и три вагона состава, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

На место ЧП в метро прилетел вертолет МЧС

Сразу после аварии было остановлено движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной", на перегоне сняли напряжение с контактного рельса. Вскоре "Мосгортранс" запустил 66 компенсационных автобусов от станции "Киевская" до "Молодежной". Также начали курсировать бесплатные такси компаний "Новое желтое такси", "Формула такси" и "Такси 956".

В результате ЧП 11 человек погибли, более 100 обратились за медицинской помощью. После аварии из метро было эвакуировано около 400 человек.

Фото: ИТАР-ТАСС

В городскую клиническую больницу №36 вертолетом доставили троих пострадавших. Еще 60 человек доставлены в Боткинскую больницу, городскую клиническая больницу №71, институт Склифосовского, Первую градскую клиническую больницу. Примерно 15 людям помощь была оказана на месте.

Все данные о пострадавших можно узнать на горячих линиях метро - 8-499-787-25-86 и МЧС - 8-800-775-17-17.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, направленных на установление причины схода вагонов с рельс.

На место ЧП прибыл Сергей Собянин. Мэр Москвы поручил в течение двух часов установить причину инцидента в столичной подземке. "Произошла одна из крупнейших аварий московского метрополитена", - заявил Собянин. Позже столичный мэр провел совещание с представителями железной дороги, метрополитена, строителей и МЧС.

Фото: ИТАР-ТАСС

Горожан просят отказаться от поездок на личном автотранспорте в районе ЧП. В связи с ЧП в метро ограничено движение автотранспорта, в том числе и общественного. Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.

Оперативная информация Горячие линии Метро - 8-499-787-25-86 МЧС - 8-800-775-17-17 Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

Больницы Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58 Боткинская больница - 8 (499) 762-6191 Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06 Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60 Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02 Органичения движения для личного и общественного транспорта: при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области по Краснопресненской набережной со Смоленской набережной на Новоарбатский мост перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект

Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00. Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00. Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная": На м. Киевская Арбатско-Покровской ("синяя" ветка) на ул. Большая Дорогомиловская На м. "Молодежная" автобусы останавливаются у западного вестибюля (выход в город к улице Оршанская) На м. "Славянский бульвар" остановка маршрутов "М" находится на выходе на Кутузовский проспект На м. "Кунцевская" компенсационные маршруты отправляются от выхода метро на Костанаевскую улицу

Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М". Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М". Бесплатные такси: "Новое желтое такси" "Формула такси" "Такси 956"

После аварии в метро, столичные власти приняли ряд мер, которые обычно принимаются в экстренных ситуациях:

Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Машины курсируют по маршруту линии метро с интервалами, соответствующими движению поездов.

Для родственников пострадавших организована "горячая линия". Кроме того, создан пресс-центр для оперативного информирования населения.

Пострадавшим и родственникам погибших выплатят компенсации. Максимальный размер выплаты составляет 2 миллиона рублей.

Рядом с местом происшествия установили точку раздачи бесплатной питьевой воды. Она располагается неподалеку от входа на станцию метро "Славянский бульвар".