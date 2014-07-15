ЧП на "синей" ветке: хроника событий и помощь пострадавшим

Авария на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла во вторник, 15 июля. В 8.39 в МЧС поступила информация от очевидца о резком торможении поезда. В 8.45 на место прибыл первый пожарный расчет.
Было установлено, что из-за резкого падения напряжения ложно сработала аварийная сигнализация в метро. В результате поезд резко остановился и три вагона состава, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.
Сразу после аварии было остановлено движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной", на перегоне сняли напряжение с контактного рельса. Вскоре "Мосгортранс" запустил 66 компенсационных автобусов от станции "Киевская" до "Молодежной". Также начали курсировать бесплатные такси компаний "Новое желтое такси", "Формула такси" и "Такси 956".
В результате ЧП 11 человек погибли, более 100 обратились за медицинской помощью. После аварии из метро было эвакуировано около 400 человек.
Фото: ИТАР-ТАСС
В городскую клиническую больницу №36 вертолетом доставили троих пострадавших. Еще 60 человек доставлены в Боткинскую больницу, городскую клиническая больницу №71, институт Склифосовского, Первую градскую клиническую больницу. Примерно 15 людям помощь была оказана на месте.
Все данные о пострадавших можно узнать на горячих линиях метро - 8-499-787-25-86 и МЧС - 8-800-775-17-17.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, направленных на установление причины схода вагонов с рельс.
На место ЧП прибыл Сергей Собянин. Мэр Москвы поручил в течение двух часов установить причину инцидента в столичной подземке. "Произошла одна из крупнейших аварий московского метрополитена", - заявил Собянин. Позже столичный мэр провел совещание с представителями железной дороги, метрополитена, строителей и МЧС.
Фото: ИТАР-ТАСС
Горожан просят отказаться от поездок на личном автотранспорте в районе ЧП. В связи с ЧП в метро ограничено движение автотранспорта, в том числе и общественного. Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.
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Органичения движения для личного и общественного транспорта:
Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.
Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная":
Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М".
Бесплатные такси:
После аварии в метро, столичные власти приняли ряд мер, которые обычно принимаются в экстренных ситуациях:
Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Машины курсируют по маршруту линии метро с интервалами, соответствующими движению поездов.
Для родственников пострадавших организована "горячая линия". Кроме того, создан пресс-центр для оперативного информирования населения.
Пострадавшим и родственникам погибших выплатят компенсации. Максимальный размер выплаты составляет 2 миллиона рублей.
Рядом с местом происшествия установили точку раздачи бесплатной питьевой воды. Она располагается неподалеку от входа на станцию метро "Славянский бульвар".