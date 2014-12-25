Сегодня в СМИ: реклама "спайсов" и сокращение расходов

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В ФСКН предложили ввести уголовную ответственность за рекламу "спайсов"

Ввести уголовную ответственность за создание и поддержку сайтов, рекламирующих и продающих синтетические наркотики, предложил на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК) глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.

Кроме того, главный наркополицейский страны предложил ввести конфискацию оборудования, при помощи которого производится и распространяется синтетика, пишет "Российская газета".

Минфин предлагает сократить расходы на триллион

Первые последствия падения цен на нефть для федерального бюджета обсуждались вчера на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает "Коммерсантъ".

Основные предложения Минфина на 2015 год - увеличение до 3,5% ВВП дефицита бюджета, индексация социальных и региональных расходов на 0,5 триллиона рублей, сокращение прочих расходов на 1 триллион рублей, расходование более 70% текущих объемов Резервного фонда.

Предприниматели просят ЦБ снизить ставку

"Деловая Россия", "Опора" и бизнес-омбудсмен Борис Титов представили руководству Центробанка свои предложения по обеспечению доступности кредитов. Речь, в частности, шла о замораживании ставок по уже выданным займам и о снижении ключевой ставки ЦБ до уровня инфляции.

Центробанк назвал эти меры преждевременными, согласившись подумать о повышении ставки рефинансирования, которая осталась на уровне 8,5% и теперь способствует увеличению фискальной нагрузки при расчете налога на прибыль, пишет "Коммерсантъ".

Арендаторов подозревают в незаконном заработке на субаренде

Правительство Москвы подключило полицию к конфликту с арендаторами подземных переходов на станциях метро. По мнению мэрии, те незаконно зарабатывают на субаренде, сдавая своим контрагентам помещения в переходах, официально закрытых на реконструкцию.

Арендаторы, в свою очередь, оспаривают досрочное расторжение контрактов с метрополитеном, указывая, что ремонт на спорных площадях пока так и не начался, сообщает "Коммерсантъ".

Первые шесть НПФ прошли проверку Центробанка

Центробанк принял в систему гарантирования пенсионных накоплений, которая заработает с нового года, всего 6 НПФ из 90. На эти шесть фондов приходится почти 40% всех накоплений - 423 млрд руб. от 8,3 млн человек (данные ЦБ на октябрь).

Для рынка такой короткий список стал неожиданностью, пишет газета "Ведомости".

Правительство спасет "Трансаэро" и UTair

Правительство займется спасением двух крупных авиаперевозчиков - "Трансаэро" и UTair. Как выяснил РБК, на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова чиновники решили предоставить "Трансаэро" госгарантии на 9 миллиардов рублей, UTair, в свою очередь, выручит Сбербанк, который может стать акционером компании.

С помощью госгарантий перевозчик сможет привлечь кредит на срок от трех до семи лет "на финансирование своей основной производственной и операционной деятельности".