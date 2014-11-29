Форма поиска по сайту

29 ноября 2014, 17:45

Спорт

ЦСКА разгромил "Уфу" и прервал серию поражений

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московский ЦСКА разгромил на своем поле "Уфу". Поединок, проходивший в субботу на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 5:0.

В первой половине игры армейцы поразили ворота своего соперника дважды. Сперва отличился Натхо, а затем, спустя несколько минут, гол в свой актив записал Тошич. Москвичи могли забить больше, но здорово сыграл голкипер гостей Юрченко.

В начале второго тайма Тошич оформил дубль, а через четыре минуты Думбия реализовал выход один на один с вратарем. Окончательный счет установил Ахмед Муса.

После трех поражений подряд подопечные Леонида Слуцкого одержали победу, набрали 28 очков и поднялись в турнирной таблице на второе место.

