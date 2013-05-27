Под знаком ЦСКА: завершен розыгрыш чемпионата России по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

26 мая состоялся последний тур Российской футбольной премьер-лиги. Настало время подводить итоги первенства. Каким стал прошедший чемпионат и чем он запомнился, - рассказывает M24.ru.

Первое чемпионство Слуцкого и четвертое – ЦСКА

Главным итогом прошедшего розыгрыша является возвращение на трон московского ЦСКА. Последнее чемпионство армейцев было добыто в 2006 году, когда "красно-синие" в упорной борьбе обошли московский "Спартак". Последующие чемпионаты выигрывались командами не из столицы – "Зенитом" и "Рубином".

Чемпионство стало первым в карьере главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Наставника ЦСКА неоднократно упрекали в том, что его команда не обладает должной "хваткой" и теряет пяти-десятиочковое преимущество над соперниками на финише сезона.

В этом году ЦСКА на финише тоже немного "забуксовал", но Слуцкий все же сумел настроить команду на решающие матчи и армейцы в четвертый раз стали чемпионами России. Больше побед в чемпионате только у московского "Спартака" – "красно-белые" занимали первое место 9 раз.



Неудача "Локомотива"

Запомнился год и неудачным выступлением столичного "Локомотива". "Железнодорожники" закончили сезон в нижней части турнирной таблицы, уступив не только клубам с большим бюджетом, но и не самым богатым "Кубани" и "Тереку".



Клуб на протяжении всего года сотрясали скандалы, которые привлекали внимание журналистов гораздо больше, чем, собственно, игровые результаты "Локомотива". К концу года конфронтация между президентом клуба Ольгой Смородской и фанатами "красно-зеленых" переросла в открытое противостояние. На трибунах постоянно появляются оскорбительные баннеры в адрес президента "Локомотива", а руководство команды в ответ принимает репрессивные меры. Так, болельщикам, замеченным в акциях против Смородской, запрещали посещать матчи, а после одной из таких акций и вовсе закрыли продажу билетов на фанатскую трибуну.

Перед последним туром первенства стало известно, что Смородская и главный тренер "Локомотива" Славен Билич сохранят свои посты в клубе как минимум до зимы.

"Динамо". Две разных половины сезона



Московское "Динамо" полностью провалило первую половину сезона и долгое время шло на последнем месте в чемпионате. Подобное развитие событий не устраивало фанатов "Динамо", которые поначалу устраивали акции на матчах, а затем продолжили вразумлять игроков при помощи обстрела из пейнтбольных ружей. По факту этого происшествия было возбуждено уголовное дело.

Тем не менее, "бело-голубые" выбрались из подвала таблицы. Спасителем "Динамо" стал бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску, при котором команда начала выигрывать. "Бело-голубые" сумели совершить впечатляющий рывок, выдав победную серию и до последнего боролись за место в Лиге Европы. Судьба путевки в Лигу Европы зависела от матча последнего тура между "Динамо" и "Волгой". В случае победы "бело-голубые" занимали бы как минимум шестое место, дающее право на участие в еврокубках в следующем сезоне. Тем не менее, удача отвернулась от команды Петреску, в решающей встрече его подопечные сыграли вничью и не попали в зону Лиги Европы.



"Спартак": возвращение Карпина

Для "Спартака", болельщики которого уже одиннадцатый год мечтают о второй "звезде" на эмблеме клуба, сезон снова получился не самым удачным. Хороший старт под руководством Эмери плавно превратился в не самую удачную игру и такие же результаты в середине сезона. Вскоре стало ясно, что у Эмери конфликт с игроками. Испанский тренер не сумел продержаться в стане "красно-белых" даже до зимы – после поражения от "Динамо" со счетом 1:5, наставник был уволен.

Новым главным тренером "Спартака" стал Валерий Карпин, хотя называть его новым, пожалуй, неправильно, ведь именно Карпин руководил "красно-белыми" последние три сезона.

Болельщики "Спартака" восприняли возвращение Карпина неоднозначно – одни вспомнили о том, что под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата, другие - о том, что "Спартак" Карпина так и не смог стать чемпионом.

Так или иначе, "красно-белые" завершили сезон на четвертом месте и в будущем году примут участие в Лиге Европы.

Скандалы

Отдельно стоит затронуть тему скандалов. Завершившийся сезон стал одним из самых богатых на скандалы и околофутбольные интриги. К вечной проблеме судейских ошибок добавились и "фанатские" проблемы. Так, "Зенит" получил техническое поражение за инцидент в Химках, где болельщик клуба из Санкт-Петербурга бросил петарду в голкипера "Динамо" Шунина. Инцидент имел далеко идущие последствия: во-первых, в России серьезно озаботились поведением фанатов на стадионе и разработали закон, согласно которому злостных нарушителей на трибуны не пустят, а во-вторых, руководство "Зенита" посчитало техническое поражение несправедливым и начало разговоры о создании чемпионата СНГ по футболу.

Эта идея до сих пор окончательно не похоронена – существует оргкомитет объединенного чемпионата, главой которого является главный тренер "Алании" Валерий Газзаев.

В каждой из команд, завершивших сезон в верхней половине таблицы, не обошлось без серьезных скандалов. Исключением, пожалуй, может считаться только ЦСКА. "Рубину" пришлось оправдываться за "дело Бердыева", якобы получавшего откаты с трансферов футболистов, в "Кубани" произошел скандал с игроками, отказавшимися выступать за клуб, а "Терек" "прославился" благодаря знаменитой уже фразе в адрес судьи Вилкова, сказанной Рамзаном Кадыровым.

