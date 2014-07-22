Футбольному ЦСКА вручили золотые медали за победу в чемпионате России

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Представителям футбольного ЦСКА вручили золотые медали за победу в прошедшем чемпионате на традиционной встрече игроков "красно-синих" с болельщиками клуба, сообщает Чемпионат.ком.

"Сергей Иванов, к сожалению, приехать не смог, но просил поздравить всех болельщиков. Мы выполнили обещание прошлого года, стали чемпионами и порадовали вас", - выступил с обращением к фанатам армейцев президент клуба Евгений Гинер.

Напомним, что ЦСКА стал победителем чемпионата России по футболу сезона-2013/14 годов. В новом сезоне армейцы будут представлять Россию в Лиге чемпионов УЕФА.