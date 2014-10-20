Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2014, 21:06

Спорт

Столичный ЦСКА обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичный ЦСКА одержал победу в матче Единой лиги ВТБ против красноярского "Енисея". Встреча завершилась со счетом 92:79.

В целом, поединок проходил в равной борьбе, "Енисею" даже удалось переиграть титулованного противника во второй и четвертой четвертях.

Ключевой стала третья четверть, в которой подопечные Димитриоса Итудиса одержали победу с разницей в 16 очков. Этот задел фактически продержался до конца матча.

Самым результативным игроком противостояния стал защитник ЦСКА Виталий Фридзон, набравший 21 очко. Он реализовал четыре из семи трехочковых.

Победа позволила ЦСКА подняться на пятую строчку в турнирной таблице. Первое место делят сразу три клуба - "Химки", "Нижний Новгород" и УНИКС.

ЦСКА Единая лига ВТБ Енисей

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика