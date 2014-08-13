Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

13 августа 2014, 21:49

ЦСКА с минимальным счетом обыграл грозненский "Терек"

ЦСКА футбол победы Терек

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный ЦСКА с минимальным счетом обыграл грозненский "Терек". Победный гол забил нападающий "красно-синих" Зоран Тошич.

Армейцы открыли счет уже на 4-ой минуте матча - после прострельной передачи в штрафную Тошич, выбежавший из-за защитника грозненской команды, расстрелял ворота Ярослава Годзюра. Опасный момент в первом тайме был и у гостей, однако Аилтон мощным дальним ударом отправил мяч рядом со штангой.

Во втором тайме несколько острых моментов было с обеих сторон, но реализовать их ни одной, ни другой команде так и не удалось. Так, уже в концовке встречи отличный шанс сравнять счет был у Аилтона, но Акинфеев спас свою команду.

Таким образом, армейцы поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, имея равное количество очков с питерским "Зенитом". В следующей игре армейцам предстоит сразиться с московским "Спартаком". Матч состоится уже в это воскресенье, 17 августа.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать