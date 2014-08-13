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Столичный ЦСКА с минимальным счетом обыграл грозненский "Терек". Победный гол забил нападающий "красно-синих" Зоран Тошич.

Армейцы открыли счет уже на 4-ой минуте матча - после прострельной передачи в штрафную Тошич, выбежавший из-за защитника грозненской команды, расстрелял ворота Ярослава Годзюра. Опасный момент в первом тайме был и у гостей, однако Аилтон мощным дальним ударом отправил мяч рядом со штангой.

Во втором тайме несколько острых моментов было с обеих сторон, но реализовать их ни одной, ни другой команде так и не удалось. Так, уже в концовке встречи отличный шанс сравнять счет был у Аилтона, но Акинфеев спас свою команду.

Таким образом, армейцы поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, имея равное количество очков с питерским "Зенитом". В следующей игре армейцам предстоит сразиться с московским "Спартаком". Матч состоится уже в это воскресенье, 17 августа.