Выделен участок под строительство ледового дворца ЦСКА

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Градостроительно-земельная комиссия предоставила "Роснефти" земельный участок в южной части Мневниковской поймы для строительства многофункционального комплекса ЦСКА, сообщает газета "Ведомости".

Ориентировочная площадь участка - 20 га, площадь комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров. Эксперты оценивают вложения в строительство стадиона на 20 000 мест примерно в 100 миллионов долларов.

Гендиректор хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил информацию, уточнив, что ледовый дворец будет рассчитан на 18-20 тысяч зрителей. Выбор места он объяснил в том числе близостью к спортивному комплексу "Крылатское", расстояние до которого всего 300 метров. В Крылатском уже есть ледовый стадион для хоккея с мячом, гребной канал и велотрек.

"Это место считается спортивным с тех пор, как прошла Олимпиада-80. Два комплекса будут дополнять друг друга", - отметил Есмантович.

"Роснефть" стала владельцем ХК ЦСКА в 2011 году. Компания обязалась создать для клуба современную арену, реконструировав старую на Ленинградском проспекте или построив новую. Действующая арена армейцев - ледовый спортивный комплекс ЦСКА на Ленинградском проспекте - вмещает всего 5600 зрителей. Клуб уже несколько лет ищет место под более вместительный ледовый дворец.

Два года назад новую арену для ЦСКА хотели строить в Красногорске. Несмотря на то, что "Роснефть", ЦСКА и подмосковные чиновники подробно обсуждали проект, документы о выделении участка подписаны не были.