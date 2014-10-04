ЦСКА обыграл "Адмирал" и одержал девятую победу подряд

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

Хоккеисты столичного ЦСКА добились крупной победы над "Адмиралом" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок, состоявшийся во Владивостоке, завершился со счетом 5:0.

В составе "красно-синих" отличились Стефан Да Коста, Ян Муршак, Игорь Волков и Александр Радулов, оформивший дубль. Отметим, что все шайбы армейцы забросили в большинстве, а голкипер Станислав Галимов отразил 16 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для ЦСКА девятой подряд. Подопечные Дмитрия Квартального набрали 36 очков и делят первое место в турнирной таблице Западной конференции с петербургским СКА.

В следующем матче 6 октября армейцы на выезде сыграют с хабаровским "Амуром".