Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2014, 13:18

Спорт

ЦСКА обыграл "Адмирал" и одержал девятую победу подряд

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

Хоккеисты столичного ЦСКА добились крупной победы над "Адмиралом" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок, состоявшийся во Владивостоке, завершился со счетом 5:0.

В составе "красно-синих" отличились Стефан Да Коста, Ян Муршак, Игорь Волков и Александр Радулов, оформивший дубль. Отметим, что все шайбы армейцы забросили в большинстве, а голкипер Станислав Галимов отразил 16 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для ЦСКА девятой подряд. Подопечные Дмитрия Квартального набрали 36 очков и делят первое место в турнирной таблице Западной конференции с петербургским СКА.

В следующем матче 6 октября армейцы на выезде сыграют с хабаровским "Амуром".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА КХЛ Адмирал

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика