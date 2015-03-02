Поход за Кубком России: четвертьфинальные баталии

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Четвертьфинальными матчами розыгрыша Кубка страны возобновляется после зимнего перерыва внутрироссийский клубный сезон. 2 марта путевки в полуфинал разыграют между собой столичные армейцы и самарские "Крылья Советов", а также краснодарская "Кубань" и саранская "Мордовия". На следующий день станут известны еще два полуфиналиста. Они определятся во встречах "Локомотив" – "Рубин" и "Арсенал" – "Газовик".

ЦСКА – "Крылья Советов"

С одной стороны, "красно-синих" большинство специалистов и любителей футбола считают безоговорочными фаворитами этой пары. ЦСКА нынче находится в ранге действующего чемпиона России, а "крылышки" в прошлом году вылетели из РФПЛ и теперь играют в первом дивизионе. Да и если взглянуть на результаты десяти последних противоборств между данными соперниками в матчах чемпионатов страны, то они для волжан оказались просто убийственными. Армейцы выиграли все десять матчей, а их общий счет – 26:7(!) в пользу москвичей.

Однако, когда дело касается кубковых баталий, самарцы становятся для ЦСКА непреодолимым препятствием. Сначала именно так было в четвертьфинале розыгрыша Кубка России сезона 2003/04, когда "Крылья Советов" дважды обыграли своих маститых оппонентов – 1:0 на выезде, а затем 2:1 дома. Причем армейцы тогда тоже являлись действующими чемпионами страны. В 1/8 финала Кубка-2006/07 история повторилась. После безголевой ничьей в родных стенах армейцы уступили на берегах Волги 1:2 и вновь стали жертвой клуба из Самары.

Фото: ТАСС

Итого, из четырех матчей в рамках данных соревнований "Крылья Советов" выиграли три, а еще один закончился мирным исходом. Последняя же кубковая победа ЦСКА над "крылышками" датируется еще советскими временами. Весной 1990 года "красно-синие" сломили сопротивление волжан (3:1) на стадии четвертьфинала. Были в советской истории и еще два успеха армейцев в противоборствах с "Крыльями" (в 1951 и 1955 годах), однако Кубок СССР давно канул в Лету, да и пятидесятых годах прошлого столетия один из самых популярных столичных клубов выступал в тех матчах даже под другим названием – ЦДСА.

Тем не менее, не имеющие пристрастий букмекеры, практически не верят в успех гостей. Ставки на выход ЦСКА в полуфинал принимаются из расчета 1,143/1, в то время как на победе волжан (не важно, состоится ли она в основное время, в овертайме или после серии послематчевых пенальти) можно неплохо заработать. Попадание "Крыльев Советов" в следующую стадию турнира оценивается как 6/1.

По всей вероятности, букмекеры просто не верят в то, что ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого выиграет в нынешнем сезоне менее двух трофеев. И логика здесь есть. Судите сами: сезон 2012/13 ознаменовался для "красно-синих" дублем (золотые медали чемпионата страны плюс завоевание Кубка России), а в сезоне 2013/14 армейцы вновь стали чемпионами, а помимо этого выиграли еще и Суперкубок. Нынешний же сезон ЦСКА снова начал победой в матче за Суперкубок, но на данный момент имеет весьма призрачные шансы сохранить за собой чемпионский титул. Соответственно, он должен выиграть Кубок России. Тем более, что налицо и наметившаяся в последнее время любопытная тенденция. Данный трофей армейцы выигрывают ровно через раз. ЦСКА побеждал в 2009, 2011 и 2013 годах.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Локомотив" - "Рубин"

Пятый для себя Кубок России "Локомотив" выиграл в 2007 году, и с тех пор никак не может пройти в этих соревнованиях дальше четвертьфинальной стадии. Примечательно, что предыдущая попытка "железнодорожников" пробиться в полуфинал ознаменовалась фиаско в Казани. В сезоне 2011/12 "Рубин" отправил в сетку ворот "Локо" четыре безответных мяча. Так что сейчас у москвичей имеется отличный шанс взять у клуба из Татарстана реванш, а заодно и впервые за последние восемь лет попасть в квартет сильнейших команд розыгрыша Кубка страны.

Кроме того, в случае успеха "Локомотива" московские любители футбола будут вправе рассчитывать на столичное дерби в финале соревнований. Согласно сетке турнира победитель матча "Локо" - "Рубин" сыграет в полуфинале либо с записным аутсайдером РФПЛ тульским "Арсеналом", либо с выступающим нынче в ФНЛ оренбургским "Газовиком".

Учитывая, что ЦСКА сначала ждет домашняя встреча с еще одним представителем второго дивизиона самарскими "Крыльями Советов", а в случае успеха в ней армейцы затем сыграют либо с "Кубанью", либо с "Мордовией", сугубо московский финал видится на сей раз весьма вероятным. К тому же состояться ему, что называется, давно пора. В последний раз мы были его свидетелями в 2007 году, когда "Локомотив" выиграл 1:0 в дополнительное время у ФК "Москва".

Фото: M24.ru

А ведь поначалу столичное дерби в финале Кубка России было довольно частым явлением. Шутка ли, но из восьми первых розыгрышей шесть закончились решающими встречами между представителями Первопрестольной. Так было в 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, и 2000 годах. Ну а если взять в расчет два последних финала розыгрыша Кубка СССР, в которых трофей также оспаривали столичные команды, то получится, что за последние десять лет двадцатого века было восемь(!) московских дерби. А вот когда наступил 21-й век, их стало значительно меньше. В 2006-м ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 3:0, а через год состоялся уже упомянутый финал между "Локомотивом" и ФК "Москва".

Возвращаясь непосредственно к теме матча между "Локомотивом" и "Рубином", нельзя не отметить и тот факт, что для обоих соперников игра может иметь колоссальное значение в плане их шансов на попадание в число участников следующей Лиги Европы. Не исключено, что ЦСКА, скажем, сохранит за собой свое нынешнее второе место в чемпионате России, и в этом случае, согласно регламенту УЕФА, "Локо" или "Рубин" попадет в еврокубки даже если уступит армейцам в финале. И это вне зависимости от того, какое место команда займет в Премьер-лиге.

Напомним, что в следующем евросезоне российская квота будет сокращена с шести до пяти клубов. То есть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов попадет обладатель золотых медалей, владелец серебра получит право сыграть в квалификационном раунде ЛЧ, а бронзовый призер и команда, которая в итоге окажется на четвертой позиции, станут участниками Лиги Европы. Ну и еще одна путевка в ЛЕ разыгрывается через Кубок России. Но в случае, если данный трофей завоюет клуб, обеспечивший себе участие в ЛЧ (не важно, в групповом этапе сразу или в квалификационном раунде), путевка переходит к финалисту. Если же в финале встретятся команды, занявшие в чемпионате России места с первого по четвертое (скажем, финал ЦСКА – "Локомотив", при том, что армейцы в чемпионате станут вторыми, а "железнодорожники" – четвертыми), то тогда в ЛЕ попадет клуб, ставший в Премьер-лиге пятым.

Андрей Ярков