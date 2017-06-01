Стадион "Динамо" откроется в марте 2018 года матчем с ЦСКА

Фото: vtb-arena.com
Центральный стадион "Динамо" откроется в Москве в марте 2018 года товарищеским футбольным матчем между "Динамо" и ЦСКА, сообщает ТАСС.
Как отметил член совета директоров "бело-голубых" Василий Титов, он лично договорился о матче с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
После реконструкции ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей два объекта: малую и большую спортивные арены, а также музей общества "Динамо", досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг.
Общая вместимость Центрального стадиона "Динамо" составит 26 тысяч 319 посадочных мест, а количество посадочных мест на универсальной арене имеет три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. Футбольный стадион "Динамо" планируют сдать в эксплуатацию весной 2018 года. Первый тестовый матч пройдет на стадионе в день рождения Льва Яшина, 22 октября 2017 года.
Вблизи стадиона раскинется спортивный парк "Динамо". На его территории разместят Академию спорта "Динамо" – современный спортивно-тренировочный комплекс, включающий две хоккейные площадки, залы для спортивных единоборств, для игры в сквош, для игровых видов спорта, фехтования, а также медико-восстановительный центр.
