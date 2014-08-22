Московский дайджест: скорость внутри Бульварного кольца и новая эстакада

Фото: M24.ru

Сетевое издание M24.ru предлагает читателям освежить в памяти ключевые темы уходящей рабочей недели. Сообщить в ФАС о завышении цен на продукты теперь можно с помощью мобильных телефонов, Архсовет намерен модернизировать существующие серии типовых панельных домов, а максимальная скорость внутри Бульварного кольца пока не будет снижена до 40 км/ч.

Понедельник

18 августа Сергей Собянин открыл движение по многоуровневой эстакаде на Варшавском шоссе. Новая транспортная развязка находится в районе пересечения "Варшавки" и улицы академика Янгеля. Строительство эстакады стало продолжением проведенной в 2011-2013 годах реконструкции Варшавского шоссе. По словам мэра, благодаря строительству относительно небольшой, но очень полезной развязки будет ликвидировано одно из последних "пробочных" мест на Варшавском шоссе.

Меньше чем за год здесь не только построили эстакаду, но и расширили примыкающие к ней дороги - появилось в общей сложности около 4 километров дорожного плотна.

Фото: M24.ru

Вторник

На пластиковые транспортные карты разрешили записывать не только абонементы, но и разовые билеты на электрички. Записать разовый проезд удастся, в частности, и на карту "Тройка". Оформить билет можно в кассах, оплата производится наличными.

Важно, что запись билета возможна, только если на карте есть свободное место, то есть если на нее записано не более одного действующего абонемента на проезд в пригородных поездах.

Где купить и пополнить карту "Тройка"

Руководитель управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев рассказал M24.ru, что потребители могут фотографировать ценники в магазинах и отправлять снимки с подтверждением завышенных цен в антимонопольное ведомство. На сайте ФАС работает специальный раздел для сообщений о завышенных ценах на запрещенные к ввозу продукты.

"Мы принимаем сообщения граждан и в виде фотографий с мобильного телефона, поскольку для многих это более удобный формат отправки сообщений", - отметил Нижегородцев. Однако одной фотографии ценника недостаточно - необходимо также указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети, и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания. Для приема заявлений на сайте службы создана специальная форма.

Кроме того, 19 августа Сергей Собянин сообщил, что максимально разрешенную скорость внутри Бульварного кольца по просьбе "активных горожан" не будут снижать с 60 км/ч до 40 км/ч. Мэр отметил, что ранее проект "Активный гражданин" проводил опрос на тему целесообразности снижения скорости в центре города (кроме самых крупных улиц), и большинство жителей высказались против.

В голосовании приняли участие почти 140 тысяч человек, "против" высказались 74,5 тысячи – 53%. Поддержали инициативу 38,5 тысяч респондентов – 27,5%.

Скорость в пределах Бульварного кольца останется 60 км/ч - Собянин

Среда

В среду стало известно, что Архитектурный совет Москвы намерен модернизировать существующие серии типовых панельных зданий, чтобы в будущем уйти от унылой однообразной застройки столицы. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, застройку жилых кварталов столицы следует постепенно изменить, придав ей более приветливый и разнообразный облик. Достичь этого можно, в частности, используя разнообразные материалы и расцветки для отделки фасадов.

Кроме того, специалисты Москомархитектуры уже не планируют застраивать город домами с одинаковым количеством этажей: ведь строения разной этажности органичнее вписываются в любую жилую среду.

С 2016 года панельные дома в Москве начнут строить по новым критериям

20 августа в столице открыли сразу четыре новых автобусных маршрута. Наземный транспорт теперь ежедневно ходит от Рижского вокзала до Трубной площади, от пятого микрорайона Солнцева до метро "Кунцевская", от Заревого проезда до "Щелковской" и от "Нагатинской" до "Каширской", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Напомним, что в рамках проекта "Активный гражданин" москвичам было предложено проголосовать за появление новых маршрутов. В частности, за ныне открытый маршрут от Рижского вокзала до Трубной площади высказались 66 процентов жителей города.

Фото: M24.ru

Четверг

21 августа на портале "Узнай Москву" запустили первые 3D-экскурсии. Посетители смогут найти панорамные фотографии, на которых видно мелкие детали, описания и аудиозаписи различных объектов. Всего маршрутов с 3D-экскурсиями четыре – это "Москва Льва Толстого", "Булгаковская Москва, или однажды на Патриарших", "Москва репрессивная" и "От Смоленской до Сивцева Вражка". Для поиска нужного объекта надо использовать фильтры и карту.

В четверг также стало известно, что зона платной парковки в Москве может расшириться практически на все улицы внутри Третьего транспортного кольца, там предварительно к 25 декабря 2014 года появится 25 тысяч машино-мест. Однако этот вопрос будет обсуждаться на заседании рабочей группы по платной парковке 28 августа.

Предполагается, что стоимость часа стоянки в новой зоне платной парковки останется прежней - 40 рублей. Кроме того, сохранятся все льготные категории.

Фото: M24.ru

Пятница

В Москве состоялся первый отчет участкового перед жителями, при котором негласно присутствовал начальник ГУ МВД России по городу Москве Анатолий Якунин. Он лично выслушал все жалобы жителей и ответы участкового. Якунин пояснил, что такие отчеты будут постоянными.

По его словам, общение с участковыми станет более мобильными - написать заявление можно будет по Интернету. Кроме того, столичная полиция планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных.

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу в столице открылся фестиваль региональные продуктовых ярмарок - в городе огранизовали 73 точки по продаже фермерских продуктов. Приобрести на ярмарках удастся самые разные продовольственные товары - овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и многое другое.

Участниками гастрономического фестиваля "Региональные ярмарки" стали фермеры и товаропроизводители из Крыма, Марий Эл, Чувашии, Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей. Также свои продукты привезли на ярмарки жители Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Работу ярмарок решили продлить до конца октября, сообщил Сергей Собянин.

Фото: M24.ru

Кроме того, с 22 августа в мобильном приложении "Парковки Москвы" теперь можно купить месячные и резидентские абонементы. В новой версии приложения можно получить историю оплат на почту. В приложении также теперь видны границы районов и зон платных парковок. В настоящий момент новая версия доступна только для Android, версия для iOS появится позже из-за затянувшегося обзора приложения в AppStore.