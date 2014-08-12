Половина горожан - за снижение скорости внутри Бульварного кольца

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С начала следующего года скорость на переулках в пределах Бульварного кольца могут ограничить до 40 км/ч. Об этом сообщил заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения Александр Поляков.

Ограничение будет введено, если москвичи поддержат его в опросе сервиса "Активный гражданин". Голосование завершится 14 августа. "На данный момент голосование идет в пропорции 50 на 50, москвичи примерно поровну голосуют за сохранения действующего скоростного режима и за снижение скорости при движении в переулках", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что скорость может быть снижена до 40 км/ч только в переулках внутри Бульварного кольца. При этом ограничение не коснется магистралей и главных улиц. "Снижение скорости позволит существенно повысить безопасность движения и таким образом снизить количество ДТП, - сказал Поляков. - Мы в первую очередь должны думать о пешеходах, пассажирах городского транспорта, ведь они составляют подавляющее большинство населения Москвы".

В ЦОДД отметили, что такое ограничение уменьшит транзит через центр на 2,5 тысячи автомобилей в сутки, число поездок на автомобилях в центре сократится на 3,1 тысячи в сутки, а средняя длина пробок уменьшится на 5 км. В ведомстве также отметили, что 72% населения Москвы – пешеходы, и они воспримут изменения благоприятно.

Скорость внутри Бульварного кольца ограничат 40 км/ч

В начале июля Поляков отмечал, что, согласно исследованиям, пешеход может комфортно двигаться, если скорость ближайшего автомобиля не превышает его собственную более чем в 10 раз. "Поскольку средняя скорость ходьбы - 4 километра в час, то отсюда цифра 40 километров", - сказал он.

Как ранее сообщалось, столичные власти уже одобрили инициативу о снижении скорости внутри Садового кольца до 50 километров в час. Ограничение будет введено в 2015 году. Напомним также, что ГИБДД предварительно поддержала инициативу по снижению скорости на всем Третьем транспортном кольце с 80 до 60 километров в час.