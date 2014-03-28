Форма поиска по сайту

28 марта 2014, 17:07

Культура

"Грани" балерины Дианы Вишневой представят в Большом театре

Народная артистка России, прима-балерина Мариинского и Американского театра балета Диана Вишнева 29 и 30 марта представит свой новый экспериментальный спектакль "Грани" на Новой сцене Большого театра.

Грани Вишневой состоят из двух частей: "Переключение" на музыку Дэнни Эльфмана и "Женщина в комнате" на музыку Джованни Соллимы и Рене Обри.

Героиня постановки "Переключение", сталкиваясь с двумя незнакомцами в черном, принимается манипулировать ими, а потом и сама становится марионеткой. Хореограф-постановщик спектакля Жан-Кристоф Майо. Он разглядел в Диане Вишневой будущую звезду, когда балерине было 18 лет.

"Хореография очень эротичная, динамичная острая", - рассказала телеканалу "Москва 24" Диана Вишнева.

Кстати, костюм для играющей в "Переключении" Вишневой создал Карл Лагерфельд. Партнерами балерины по сцене стали Бернис Коппьетерс и Гаэтан Морлотти из Балета Монте-Карло.

Во втором одноактном спектакле "Женщина в комнате" хореографа-постановщика Каролин Карлсон Диана Вишнева находится на сцене в одиночестве. Получился своеобразный хореографический диалог со зрителем.

Добавим, что Диана Вишнева в свое время удостоилась пяти премий "Золотая маска" за свои проекты "Диалоги" и "Красота в движении".

Большой театр спектакли балет Диана Вишнева

