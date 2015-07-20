Большая премьера: главный театр страны представил оперу "Кармен"

Фото: facebook.com/varduhi.abrahamyan

Под занавес сезона Большой театр показал одну из самых ожидаемых новинок – "Кармен" Жоржа Бизе. Постановщиками оперы выступили режиссер Алексей Бородин и дирижер Туган Сохиев.

Для Алексея Бородина это не первая работа в жанре оперы: в 1997 году он ставил "Отелло", однако нельзя не учитывать тот факт, что основное поле его деятельности находится в рамках драматического театра. Более ранние ангажементы Большого, равно как и перспективные, на новый юбилейный сезон, свидетельствуют о том, что для театра это центральная концептуальная линия – инициировать в едином пространстве диалог между представителями драмы, оперы, а в ситуации с Кириллом Серебренниковым и балета.

Результат этого процесса, безусловно, бесценен и заключается не только в обмене опытом. В руках драматического режиссера известное либретто получает не совсем привычную психологическую окантовку. Однако в этом решении есть и другой момент – в жанре, живущем по законам, отличном от драмы, психология героя может быть не так очевидна, а то, что не бросается в глаза, рискует остаться в подтексте.

Характер персонажа, проживание им своей судьбы, мотивы его поступков – все эти вещи в "Кармен" черпаются из партитуры и, по мнению постановщиков, не нуждаются в дополнительных нарочитых акцентах. Поэтому Бородин намеренно идет на отказ от пафоса, привычного для большинства трактовок оперы Бизе.

Оставляя его за скобками, режиссер использует иной инструментарий – средствами театрального освещения переживания каждого героя словно подчеркиваются извне, самим внешним миром, живым, динамичным, откликающимся каждому персонажу.

Краски меняются еще до того момента, как герой озвучивает свои тревоги. Сценография (художник – Станислав Бенедиктов) тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. Мобильные фанерные конструкции, геометричные, перекликаются с аркадами палаццо на картинах Джорджо де Кирико. Контраст между героем и странной атмосферой, в которую он помещен, создает ирреальный эффект и обнажает внутренние противоречия.

Фото: facebook.com/dmitry.veselov.313

Режиссеру интересно наблюдать за развитием отношений между Кармен и Хозе, как за игрой в дженгу, где кирпичик за кирпичиком выстраивается шаткая конструкция и, как бы ни лег последний элемент, башня рассыплется в прах. Кармен – свободная от любых зависимостей. Она играет с судьбой, смеясь, намеренно испытывает ее. Хозе – человек со множеством обусловленных зависимостей (долг перед родиной, перед матерью) – абсолютный антипод своей возлюбленной.

Страсть, которой обычно наполнена "Кармен", отходит на второй план, уступая место нечеловеческому стремлению избавиться от внешних и внутренних оков. И причина трагедии заключается в том, что этот порыв, по сути, утопичен – это изначально понимает главная героиня.

Музыкально "Кармен" звучала не совсем привычно, немного приглушенно, хотя оркестр невозможно упрекнуть в инертности. Туган Сохиев, для которого эта постановка стала первой полнокровной работой в статусе музыкального руководителя Большого, стремился освободить партитуру от накопленных клише, при этом уделяя внимание нюансам. Возможно, на компактной Новой сцене эта трактовка прозвучала бы даже выигрышнее. Тем не менее само музыкальное полотно получилось целостным. Коронные арии не воспринимались зрителем как вставные номера и не дробили музыкальное полотно на узнаваемые и интермедийные фрагменты, что, безусловно, сыграло в плюс.

Фото: facebook.com/dmitry.veselov.313

Исполнительница заглавной партии Вардуи Абрамян, выпускница Ереванской консерватории, кажется, с энтузиазмом восприняла оригинальные репетиции Бородина (режиссер просил проговаривать партии, чтобы у каждого из исполнителей возникла прочная сцепка с текстом на французском) и четко выполняла задачи.

Отличная артикуляция, ровный звук, темперамент и ощущение себя на сцене – сильные стороны Абрамян. Но есть нюанс, чуть искажающий картину, – Динара Алиева, которой досталась партия Микаэлы, своими несколькими выходами создает образ более сильный. Роковая Кармен невольно оказывается в тени соперницы.

Команда Бородина была нацелена на классическую версию "Кармен" и в результате получила ее. Однако это стремление нельзя воспринимать целиком и полностью как лояльность театра к мнению общественности, требующей от главной сцены страны соответствующего продукта, разнящегося с экспериментами режиссерских лабораторий.

В конце концов, европейские театры в последние сезоны стремятся сбалансировать репертуар, как включая в него забытые барочные или новые современные оперы, так и не забывая о вечной классике, качественно поставить которую способен не каждый оперный дом.