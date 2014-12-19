Оперу "Королева индейцев" покажут в Большом театре

"Афиша": В Большом театре покажут оперу "Королева индейцев"

На новой сцене Большого театра 23 декабря представят оперу "Королева индейцев", сообщил телеканал "Москва 24".

Дирижер Теодор Курентзис в 2013 году реанимировал недописанную оперу английского композитора Генри Перселла. Курентзис пригласил выдающегося оперного режиссера Питера Селларса, вместе они основательно переписали либретто, что принесло небывалый успех - опера получила 9 номинаций на "Золотую маску".

Изначально планировалось создать спектакль с различными музыкальными вставками. В процессе работы Курентзис написал оперу с драматическими монологами.

По сюжету, принцесса племени Майя достается в качестве трофея испанскому военачальнику. Сначала она строит планы мести, а затем влюбляется в конкистадора. Но пока индианка носит ребенка, испанец продолжает истреблять ее народ, подыскивая себе новую жену.

Оперу исполняют артисты из России, ЮАР, Германии, Франции и США.

Добавим, что музыка из "Королевы индейцев" звучит в финале фильма "Зеркало" Андрея Тарковского.

Билеты – от 2000 рублей. Начало в 19.00.