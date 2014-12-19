Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

19 декабря 2014, 18:16

Оперу "Королева индейцев" покажут в Большом театре

Большой театр оперы театральные постановки

"Афиша": В Большом театре покажут оперу "Королева индейцев"

На новой сцене Большого театра 23 декабря представят оперу "Королева индейцев", сообщил телеканал "Москва 24".

Дирижер Теодор Курентзис в 2013 году реанимировал недописанную оперу английского композитора Генри Перселла. Курентзис пригласил выдающегося оперного режиссера Питера Селларса, вместе они основательно переписали либретто, что принесло небывалый успех - опера получила 9 номинаций на "Золотую маску".

Изначально планировалось создать спектакль с различными музыкальными вставками. В процессе работы Курентзис написал оперу с драматическими монологами.

По сюжету, принцесса племени Майя достается в качестве трофея испанскому военачальнику. Сначала она строит планы мести, а затем влюбляется в конкистадора. Но пока индианка носит ребенка, испанец продолжает истреблять ее народ, подыскивая себе новую жену.

Оперу исполняют артисты из России, ЮАР, Германии, Франции и США.

Добавим, что музыка из "Королевы индейцев" звучит в финале фильма "Зеркало" Андрея Тарковского.

Билеты – от 2000 рублей. Начало в 19.00.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать