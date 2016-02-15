Игроки "Барселоны" повторили знаменитый трюк Кройфа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Игроки "Барселоны" весьма оригинальным образом исполнили пенальти. Это произошло в матче 24-го тура испанской Ла Лиги против "Сельты". Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу "блауграны".

На 81-й минуте матча рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота "Сельты". К мячу подошел Лионель Месси.

Лучший игрок планеты сам бить не стал, а откатил мяч под удар набегавшему нападающему Луису Суаресу. Тот без особых проблем поразил пустые ворота.

Стоит отметить, что Месси и Суарес – далеко не первопроходцы в этом деле. В 1982 году футболисты "Аякса" Йохан Кройф и Йеспер Ольсен ввели новую "моду" на исполнение пенальти. Кройф подошел к "точке", сам бить не стал, а откатил снаряд Ольсену, который тут же вернул мяч Кройфу. Тому оставалось лишь легонько катнуть сферу в ворота.

Выдержка из футбольных правил гласит, что "выполняющий удар игрок по сигналу судьи направляет мяч ударом вперед и не может повторно касаться мяча до тех пор, пока он (мяч) не коснется какого-либо другого игрока". Таким образом, правила нарушены не были.

"Пенальти Кройфа" несколько раз пытались исполнить другие игроки, но почти всегда этот трюк заканчивался неудачей.