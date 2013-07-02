Роскосмос расследует причины аварии ракеты "Протон-М"

Роскосмос установит причины аварии на Байконуре

Создана комиссия по расследованию причин аварии ракеты "Протон-М", которую возглавил заместитель главы Роскосмоса Александр Лопатин.

Предварительно причиной случившегося называют сбой в работе двигателя или неполадки в системе управления. Потери от аварии, по некоторым данным, оцениваются в 200 миллионов долларов. Точную сумму ущерба еще предстоит подсчитать.

"На космодроме "Байконур" при пуске ракеты-носителя "Протон-М" возникла аварийная ситуация. На участке выведения ракеты-носителя на 17 секунде ее полета произошло аварийное выключение двигателей и падение ракеты на территории космодрома. Стартовый комплекс и расчет запуска не пострадали. По предварительным данным, на месте падения жертв и разрушений нет. Сегодня на космодроме создана аварийная комиссия под управлением заместителя руководителя агентства Александра Лопатина", - рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Алексей Кузнецов.

Напомним, рано утром во вторник ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 не смогла вывести на орбиту три навигационных аппарата "Глонасс-М". Едва оторвавшись от стартового стола, ракета стала отклоняться от курса, распадаться в воздухе, после чего упала неподалеку от места запуска.

После взрыва в районе ЧП образовалось облако из паров ядовитых компонентов ракетного топлива. Оно может выйти за границы космодрома "Байконур". Спасатели пока не могут оценить вероятность какого-либо воздействия на прилегающую территорию. Они предлагают усилить экологическую безопасность и мониторить ситуацию. Ранее было принято решение эвакуировать персонал с площадок космодрома "Байконур", расположенных рядом с местом аварии.