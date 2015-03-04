Форма поиска по сайту

04 марта 2015, 18:32

В Австралии по требованию властей усыпили почти 700 коал

Фото: ТАСС

В австралийском штате Виктория по приказу властей усыпили около 700 коал, сообщает Agence France-Presse. Умерщвлены были коалы, проживавшие в районе мыса Отвей на юго-востоке страны. Неподалеку от этого места находится популярный курорт.

По словам министра охраны окружающей среды штата Виктория Лизы Невилл, животные не могли самостоятельно прокормиться и испытывали страдания, поэтому решено было их усыпить.

Ветеринары выбрали ослабленных или больных коал и уничтожили их. Невилл подчеркнула, что аналогичные операции не исключены и в дальнейшем.

Усыпление коал вызвало протесты зоозащитников, которые немедленно обвинили власти в недостаточном внимании к экологическим проблемам.

Стоит отметить, что количество коал в Австралии непрерывно сокращается. В настоящее время на материке проживает менее ста тысяч коал.

