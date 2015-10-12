Возвращение старого "Кинопоиска" и причины банкротства "Трансаэро"

Фото: m24.ru

"Яндекс" вернул старый "Кинопоиск"

IT-компания "Яндекс" решила вернуть старый сайт портала "Кинопоиск", сообщает газета "Ведомости".

Такое решение было принято после волны негативных отзывов со стороны пользователей ресурса: из базы данных о фильмах, режиссерах и актерах сделали онлайн-кинотеатр.

"Яндекс" уточняет, что новую версию все равно оставят, а старая просто переедет на отдельный домен.

Правительство вводит экологический сбор на год раньше

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке взимания экологического сбора. Документ предусматривает уплату пошлины уже за 2015 год, причем раньше власти обещали ввести его в 2016 году, пишет "Коммерсантъ".

Представители компаний говорят, что дата заставляет их беспокоиться, несмотря на то, что вице-премьер Александр Хлопонин заявил о вводе переходного периода и нормативы утилизации пока нулевыми.

В Подмосковье отсрочили платеж для операторов рекламы

Операторам наружной рекламы в Московской области отсрочили платеж за размещение: половину стоимости за второе полугодие можно заплатить в последний год договора, пишет газета "Ведомости".

Взамен на отсрочку операторы дали гарантии правительству области, что из-за кризиса не будут увольнять сотрудников, урезать зарплаты и до конца года наймут хотя бы одного инвалида.

Apple хочет развивать в России свой ТВ-сервис

Apple ведет переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами и видеосервисами о возможности создания приложений для своего проекта Apple TV, сообщает "Коммерсантъ".

Эксперты считают, что развитию проекта могут помешать высокий уровень видеопиратства и уже прижившиеся альтернативы в виде Smart TV.

Минтранс предложил ужесточить ответственность перевозчиков

Министерство транспорта подготовило поправки в закон о безопасности дорожного движения и КоАП, которыми устанавливаются дополнительные требования к перевозкам грузов и пассажиров, передает "Российская газета".

В частности, в документе прописывается обязанность физических лиц - владельцев грузовиков и автобусов - оснащать машины тахографами с криптографической защитой, то есть их данные не подделать.

Глава "Аэрофлота" – о причинах кризиса в "Траснаэро"

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал газете "Коммерсантъ" о причинах банкротства "Трансаэро" и о том, что ждет рынок авиаперевозок в обозримом будущем.

Контрафактную водку будут перегонять в спирт или давить бульдозером

Поддельный алкоголь будут перегонять в технический спирт или давить тяжелой техникой, считают эксперты, опрошенные "Российской газетой" после принятия документа об уничтожении контрафакта и оборудования.

Станки для производства и укупорки поддельных напитков можно использовать далее или продавать с помощью специальных аукционов. Также специалисты считают, что технику можно сдавать на металлолом.

В правительстве же определят способы уничтожения нелегального спиртного через несколько месяцев.