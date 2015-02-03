"Левиафан" получил главную награду Национальной премии кинокритиков

"Левиафан" Андрея Звягинцева стал обладателем главной награды Национальной премии кинокритиков, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, Андрей Звягинцев был признан лучшим режиссером и сценаристом (эту награду он разделил с Олегом Негиным).
Алексей Серебряков и Елена Лядова получили "Белого слона" за лучшие актерские работы, Роман Мадянов стал обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана.
Также лучшей актрисой второго плана названа Наталья Суркова, сыгравшая в фильме Юрия Быкова "Дурак".
Владимир Ильин и Юрий Клименко получили "Слона" за работу над картиной Алексея Германа "Трудно быть богом", за работу над этим же фильмом были награждены художники Сергей Коковкин, Георгий Кропачев и Елена Жукова.
Лучшим композитором критики назвали Алексея Айги, написавшего музыку к картине Александра Кота "Испытание", лучшей анимационной лентой - "Мой личный лось" Леонида Шмелькова. Лучшим дебютом стал фильм Натальи Мещаниновой "Комбинат "Надежда". Этой же картине присуждена специальная премия молодых кинокритиков "Голос", которая вручается в рамках "Белого слона". Специальный диплом получил фестиваль документального кино "Артдокфест".
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Всего на кинопремию номинировано 12 картин из почти семидесяти, вышедших за минувший год. Премия существует с 1992 года.
Отметим, в широкий прокат "Левиафан" выйдет 5 февраля. Фильм вошел в число номинантов премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Награда в ней присуждается картинам, созданным за пределами США. В 2015 году заявку на участие в конкурсе подали 83 страны.
Ранее "Левиафан" уже завоевал "Золотой глобус" как лучший зарубежный фильм. В России картина получила противоречивые отзывы критиков.