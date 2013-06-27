Легкое метро и ЦКАД: как улучшится транспортная ситуация в Подмосковье

Десять самых крупных городов Подмосковья свяжет наземное метро

На строительство наземного метро, которое свяжет Москву и область, будет выделено порядка 240 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Московской области Андрей Воробьев. По его словам, это деньги Москвы, РЖД, федерального и областного бюджетов. M24.ru рассказывает о развитии транспортной инфраструктуры ближайшего Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев говорил о том, что строительство легкого метро может начаться уже в 2015 году, оно должно связать Москву с 10 крупнейшими городами области. По его словам, переполненные перроны ближайшего Подмосковья будут заменены на комфортабельные транспортные узлы, чтобы жители могли сесть в новый, удобный вагон и доехать до Третьего транспортного кольца. Презентация проекта должна состояться в августе этого года. Предполагается, что протяженность метро составит 350 километров.

Однако, строительство легкого метро – не единственная инициатива по улучшению транспортной ситуации в Подмосковье. Так, в январе 2013 года стало известно, что федеральное правительство выделит дополнительные деньги на ускорение строительства Центральной кольцевой автодороги – транспортной магистрали, которая пройдет примерно в 50 километрах от МКАД. Автодорога будет платной, стоимость проезда составит порядка трех рублей за километр: проезд по участкам, построенным за счет бюджетных средств будет дешевле, чем по тем, куда привлекались деньги инвесторов. При этом жители Подмосковья смогут пользоваться дорогой бесплатно. Общая протяженность трассы составит 520 километров, ширина от 4 до 8 полос, при этом будет построено 278 мостов, эстакад, путепроводов и 34 развязки. Скорость движения по ЦКАД предположительно составит от 80 до 140 километров в час.

"Москва в цифрах": Центральную кольцевую дорогу построят к 2015

Строительство Центральной кольцевой автодороги начнется в январе 2014 года, а первый участок будет готов к 2015 году.

Как рассказал председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах, первая секция ЦКАД пройдет по юго-западу Подмосковья - от трассы М4 до трассы М1. Она пересечет территорию Новой Москвы.

Основное назначение ЦКАД – разгрузка федеральных дорог и МКАД путем перераспределения транзитного потока автотранспорта. Строительство ЦКАД предполагает частичную реконструкцию Малого бетонного кольца: расширение полос или организацию многочисленных обходов.

Закончить строительство магистрали предполагалось в 2019 году. Однако в начале 2013 года врио губернатора Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ЦКАД может быть введен в эксплуатацию на год или два раньше этого срока. В то же время заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отмечал, что наиболее важные участки ЦКАД планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

В конце прошлого года министр транспорта России Максим Соколов заявлял, что строительство Центральной кольцевой автодороги может обойтись более чем в 200 миллиардов рублей, 70 миллиардов из которых составят частные инвестиции. Министр отметил, что затраты и финансирование по строительству этой дороги заложены в государственной программе по развитию транспортной системы.

Григорий Медведев