Фильмы о правах человека покажут на фестивале "Сталкер"

"Афиша": В Москве стартовал фестиваль кино о правах человека "Сталкер"

В день принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, 10 декабря, в Москве стартовал юбилейный 20-й Международный фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер", сообщает телеканал "Москва 24".

В программу фестиваля попали 54 кинокартины, затрагивающие темы прав защиты детей, женщин и стариков.

Москвичи совершенно бесплатно смогут увидеть в Доме кино документальную сказку Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына". Это фактически документальная история. Сценарий писался прямо во время съемок. Главного героя сыграл реальный почтальон из Архангельской области. Картину уже показали по телевизору, но зрители увидели перемонтированную версию, не имеющую ничего общего с фильмом, представленным на Венецианском фестивале.

"Класс коррекции" 25-летнего режиссера Ивана Твердовского впервые показали в этом году на фестивале "Кинотавр". Картина получила приз "за лучший дебют".



По словам Твердовского, его фильм – это социальная история, основанная на документальном материале.

На экраны также выйдет картина "Сын" Арсения Гончукова. Это так называемое "безбюджетное" кино, актеры в нем снимались абсолютно бесплатно. Герой фильма становится наркоторговцем, пытаясь заработать деньги на лечение больной матери.

Кроме того, зрителям представят немногословную картину "Испытание", которую снял Александр Котт, а также "Кино про Алексеева", в котором впервые за последние десять лет можно будет увидеть Александра Збруева на большом экране.

Фестиваль продлится до 15 декабря. Фильмы будут показывать в Доме кино и в Центральном доме журналиста. Зрителям необходима регистрация.