Начался снос последней пятиэтажки в Свиблове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве начали снос последней пятиэтажки в районе Свиблово, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Дом на улице Снежная, дом 19, корпус 1 относится к серии К-7.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, после демонтажа пятиэтажки, в городе останется снести 110 ветхих домов. В Южном, Центральном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена.

Снос этих домов – одно из основных направлений реализуемой сегодня в Москве программы "Жилище". На месте демонтированных "хрущевок" появится современное жилье, детские сады, школы и поликлиники.

На начало программы сносу подлежали 1722 дома. Общая площадь всего демонтированного жилья – шесть миллионов квадратных метров. В настоящее время программа сноса ветхого жилья практически полностью выполнена. Согласно планам города, снос пятиэтажек закончится в 2018 году.