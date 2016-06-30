Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня 2016, 12:11

Мэр Москвы

Начался снос последней пятиэтажки в Свиблове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве начали снос последней пятиэтажки в районе Свиблово, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Дом на улице Снежная, дом 19, корпус 1 относится к серии К-7.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, после демонтажа пятиэтажки, в городе останется снести 110 ветхих домов. В Южном, Центральном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена.

Снос этих домов – одно из основных направлений реализуемой сегодня в Москве программы "Жилище". На месте демонтированных "хрущевок" появится современное жилье, детские сады, школы и поликлиники.

На начало программы сносу подлежали 1722 дома. Общая площадь всего демонтированного жилья – шесть миллионов квадратных метров. В настоящее время программа сноса ветхого жилья практически полностью выполнена. Согласно планам города, снос пятиэтажек закончится в 2018 году.

Сколько пятиэтажек осталось снести в Москве

Ссылки по теме


Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
Андрей Бочкарев пятиэтажки снос домов строительство и реконструкция строительство и снос ветхие дома

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика