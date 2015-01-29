Анатолий Якунин проконтролирует расследование дела о нападении на женщину в ЦАО

Состояние жестоко избитой на юге Москвы женщины ухудшилось

Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин взял под личный контроль расследование дела о нападении на женщину на Большой Тульской улице, сообщает телеканал "Москва 24".

Жители Москвы будут своевременно проинформированы о результатах расследования, пообещал Якунин.

Состояние пострадавшей, которую жестоко избили вечером 24 января, резко ухудшилось. Ее вернули в реанимацию Первой городской больницы. Ранее врачи уже сделали пациентке несколько операций.

Зверскую расправу над женщиной, по предварительной информации, учинил ее сосед по коммунальной квартире.

Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения на Большой Тульской улице.

На записи видно, как сначала мужчина догнал женщину, ударил ее по голове и начал добивать упавшую руками и ногами. После чего достал нож и порезал жертве лицо.

В кадре нет прохожих, но видно, что мимо ехали машины, однако никто не остановился и не помог женщине. 34-летняя пострадавшая получила перелом скулы, резаные раны лица, перелом верхней челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.

Тех, кто стал свидетелем преступления, просят позвонить в дежурную часть ОМВД по Донскому району: (499) 123-62-47, или в службу "102" (с мобильных телефонов - 112).