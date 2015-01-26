Средняя сумма взятки в Москве превышает 300 тысяч рублей - Якунин

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Средний размер взятки в столице в прошлом году существенно не изменился по сравнению с 2013 годом. Он составляет 327 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции Москвы.

В целом, антикоррупционные подразделения правоохранительных органов выявили на 37 процентов больше случаев взяточничества по сравнению с 2013 годом, рассказал шеф столичной полиции Анатолий Якунин.

Средняя московская взятка примерно в 2,5 раза больше среднероссийской, размер которой составляет 139 тысяч рублей.

Якунин подчеркнул, что раскрываемость убийств за год повысилась до 83 процентов. Особенно выдающиеся показатели достигнуты в плане раскрываемости убийств, произошедших в метрополитене - раскрыты вообще все подобные преступления.

Кроме того, за год в столице на 10,9 процента сократилось число убийств, на 5,6 процента - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и на 17,1 процента - грабежей.

Отметим, что размер самой крупной взятки в России составил 15 миллионов долларов. По данным следствия, расследуя уголовное дело о рейдерском захвате одного из столичных предприятий, бывший следователь СКР Андрей Гривцов потребовал 15 миллионов долларов у главы компании "Росэнергомаш", угрожая в противном случае привлечь его к ответственности.

Роль пособника исполнил бывший сотрудник полиции Сергей Хацернов. Позже суд оправдал фигурантов дела, но в ноябре 2012 года прокуратура потребовала отменить этот приговор и направить дело на новое рассмотрение, но Гривцов снова был оправдан. В настоящее время жалоба прокуратуры на приговор Гривцову находится на рассмотрении суда.