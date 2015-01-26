Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

26 января 2015, 19:05

Средняя сумма взятки в Москве превышает 300 тысяч рублей - Якунин

Анатолий Якунин взятки

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Средний размер взятки в столице в прошлом году существенно не изменился по сравнению с 2013 годом. Он составляет 327 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции Москвы.

В целом, антикоррупционные подразделения правоохранительных органов выявили на 37 процентов больше случаев взяточничества по сравнению с 2013 годом, рассказал шеф столичной полиции Анатолий Якунин.

Средняя московская взятка примерно в 2,5 раза больше среднероссийской, размер которой составляет 139 тысяч рублей.

Якунин подчеркнул, что раскрываемость убийств за год повысилась до 83 процентов. Особенно выдающиеся показатели достигнуты в плане раскрываемости убийств, произошедших в метрополитене - раскрыты вообще все подобные преступления.

Ссылки по теме

Кроме того, за год в столице на 10,9 процента сократилось число убийств, на 5,6 процента - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и на 17,1 процента - грабежей.

Отметим, что размер самой крупной взятки в России составил 15 миллионов долларов. По данным следствия, расследуя уголовное дело о рейдерском захвате одного из столичных предприятий, бывший следователь СКР Андрей Гривцов потребовал 15 миллионов долларов у главы компании "Росэнергомаш", угрожая в противном случае привлечь его к ответственности.

Роль пособника исполнил бывший сотрудник полиции Сергей Хацернов. Позже суд оправдал фигурантов дела, но в ноябре 2012 года прокуратура потребовала отменить этот приговор и направить дело на новое рассмотрение, но Гривцов снова был оправдан. В настоящее время жалоба прокуратуры на приговор Гривцову находится на рассмотрении суда.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать