Полиция сможет штрафовать за запуск фейерверков в ночное время

В Москве запретят по ночам запускать фейерверки

МВД РФ и московские власти заключат соглашение, позволяющее полиции штрафовать любителей фейерверков и петард, которые мешают москвичам спать по ночам. Как рассказал M24.ru глава столичной полиции Анатолий Якунин, пока московская полиция не может наказывать нарушителей закона о тишине, так как это городской, а не федеральный нормативный акт. Между тем в новогоднюю ночь, согласно столичному законодательству, пускать фейерверки можно только на специальных площадках, штраф за пиротехнику во дворах - до 2 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции не имеют правовых оснований для составления протоколов по административным правонарушениям, предусмотренным КоАП Москвы, до заключения соответствующего соглашения между МВД России и правительством Москвы. В настоящее время МВД России разрабатывается типовой проект данного соглашения", - пояснил Якунин.

КоАП Москвы запрещает запуск пиротехники с 23.00 до 7.00, потому что это нарушает тишину и покой в городе. Исключение - Новый Год и Рождество, но только на специальных площадках. За нарушение закона о тишине гражданам грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностным лицам - до 5 тысяч, организациям - до 6 тысяч. Между тем, кто должен взыскивать эти штрафы сейчас, пока соглашение еще не заключено, неясно. Пресс-секретарь префектуры Центрального административного округа Павел Большунов пояснил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, жалобы от жителей передают участковым. Согласно постановлению правительства РФ о пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, применять пиротехнику нельзя в зданиях и помещениях, а также на крышах и балконах. Запрещены петарды и на территории пожароопасных объектов, вблизи железных дорог и газопроводов. Нельзя использовать пиротехнику на сценах, стадионах и в спортивных сооружениях, а также на территории объектов культурного наследия и кладбищах. Петарды и файеры запрещены также на митингах и массовых мероприятиях. Нарушителям грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи за мелкое хулиганство. Запуск фейерверков третьего класса с радиусом опасной зоны до 30 метров нужно согласовывать с департаментом региональной безопасности Москвы. На новогодние праздники 2013-2014 года в столице оборудовали 189 площадок для запуска фейерверков без согласования. Площадки к нынешним праздникам будут согласованы к 20 декабря, сообщили M24.ru в управлении МЧС по Москве.



Глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников пояснил, что по закону "О полиции" стражи порядка действительно могут заниматься только нарушениями федерального законодательства. "Однако в июле 2014 года были приняты изменения в федеральный Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие регионам заключать с МВД соглашения о передаче полномочий. В нем прописаны дополнительно региональные нормы закона, попадающие в ведение полиции. Насколько я слышал, проект для Москвы уже разработан и проходит согласование", - добавил депутат. Он не смог уточнить, успеют ли заключить соглашение до новогодних праздников, чтобы можно было пожаловаться на тех, кто гремит петардами во дворах и мешает детям спать.

Парламентарий, однако, отметил, что контролировать нарушение городского закона "О тишине" должна именно столичная полиция. Никакие городские органы исполнительной власти или проверяющие структуры принимать в этом участие не имеют права. "Это указано в законе "О тишине", - заявил Семенников. По его словам, полиция обещала заниматься этими нарушениями даже до заключения соглашения.

В свою очередь, глава координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин полагает, что нарушение закона "О тишине" очень трудно доказать. "Оштрафовать за него можно, только если нарушитель пойман с поличным, что бывает далеко не всегда, - отметил эксперт. - А уж поймать на запуске фейерверков ночью - вдвойне трудно. Никто не запускает их там, где рядом может показаться наряд полиции. Пока полиция доедет, нарушители уже могут скрыться".

Оштрафовать нарушителей будет возможно также, если запуск фейерверков попадет в поле зрения камер видеонаблюдения и этим займется полиция, добавил Пашкин.

Марина Курганская, Дарья Миронова