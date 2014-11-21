Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2014, 18:37

Культура

Прямая трансляция спектакля: "Руслан и Людмила" по-новому

Фотография предоставлена Дирекцией проекта "Открытая сцена"

Сегодня поэма А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" по-прежнему актуальна, а благодаря дерзким молодым талантам обретает новую форму. Режиссер Денис Азаров преподносит зрителю конфликт женской и мужской природы, показывает тонкие грани непростых взаимоотношений полов. Автор спектакля пожелал развенчать обманчивое с его точки зрения представление о поэме как о детской сказке, что и сделал. Спектакль проходит на "Открытой сцене".

Прямую трансляцию представления смотрите 24 ноября на online.m24.ru, начало в 20.00.

  • Когда: 24 ноября
  • Кто: режиссер - Денис Азаров
  • Что: новое прочтение "Руслана и Людмилы"
  • Кому смотреть: давно не читавшим Пушкина и знающим поэму наизусть

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
Александр Пушкин спектакли эксперименты прямые трансляции поэмы Москва онлайн

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика