Прямая трансляция спектакля: "Руслан и Людмила" по-новому

Фотография предоставлена Дирекцией проекта "Открытая сцена"

Сегодня поэма А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" по-прежнему актуальна, а благодаря дерзким молодым талантам обретает новую форму. Режиссер Денис Азаров преподносит зрителю конфликт женской и мужской природы, показывает тонкие грани непростых взаимоотношений полов. Автор спектакля пожелал развенчать обманчивое с его точки зрения представление о поэме как о детской сказке, что и сделал. Спектакль проходит на "Открытой сцене".

Прямую трансляцию представления смотрите 24 ноября на online.m24.ru, начало в 20.00.