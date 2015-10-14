"Трансаэро" отменила 61 рейс на четверг

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпания "Трансаэро" отменила на 15 октября 61 рейс, сообщает на своей странице в Facebook "Аэрофлот".

В частности, отменены полеты из Москвы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Омск, Франкфурт, Тиват, Берлин и Рим. Полный список можно посмотреть тут.

Для проверки статуса рейса можно пользоваться сервисом на сайте авиакомпании.

Перевозкой пассажиров займется "Аэрофлот", транзитным пассажирам обеспечат доставку в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево. Представители авиакомпании также напоминают, что полеты будут осуществляться до 15 декабря 2015 года рейсами "Трансаэро", компаний Группы "Аэрофлот", других российских авиаперевозчиков. Деньги за билеты, купленные на более поздние даты, будут возмещены пассажирам в полном объеме.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении, и 1 октября было принято решение о ее банкротстве. Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.

Авиакомпания отменила 102 рейса, запланированных на 11 и 12 октября – 53 на воскресенье и 55 на понедельник.