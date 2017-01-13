Форма поиска по сайту

13 января 2017, 17:22

Фестивали и праздники

Старый Новый год по-абхазски отметят на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Старый Новый год по-абхазски отметят на фестивале "Путешествие в Рождество" 14 января, сообщает оргкомитет мероприятия.

Гастрономический праздник устроят в анимационном шале на площадке фестиваля на Сокольнической площади в 14:00. Гостей ждут уроки по приготовлению абхазских блюд, а детей – сладкие угощения.

На мастер-классе посетителям расскажут о традициях празднования старого Нового года по-абхазски и познакомят с особенностями приготовления абхазского блюда "Ачашэ", что в переводе на русский язык означает "хлеб с сыром". Также участники занятий приготовят мандариново-лимонный пунш и варенье из фейхоа.

Фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 15 января, стал самым посещаемым городским праздником в Европе. На 30 основных и 12 дополнительных площадках в центре и округах Москвы открыты рождественские ярмарки. Гости могут посетить мастер-классы и купить различные сувениры: от перуанских пончо до мексиканских национальных инструментов.

Параллельно с "Путешествием в Рождество" проходит II фестиваль праздничных световых инсталляций "Рождественский свет" – он завершится 19 февраля.

