02 декабря 2014, 14:22

Главную новогоднюю елку привезут из Рузского района

Главную елку страны привезут из Рузского района Подмосковья

Главную новогоднюю елку страны, которую установят на Соборной площади Кремля, доставят из Рузского района Подмосковья. Торжественная презентация наряженной елки состоится 24 декабря, сообщил пресс-секретарь управделами президента РФ Виктора Хрекова.

По его словам, высота столетней ели 31 метр, а диаметр ствола 72 сантиметра. Сейчас дерево круглосуточно охраняет полиция. 16 декабря зеленую красавицу отправят в Москву, а 18-ого доставят в Кремль, сообщает Агентство "Москва"
Главную новогоднюю елку выбирали из семи претенденток. Конкурс начался еще летом. Критерии выбора были весьма строгими: высота – не менее 30 метров, обхват ствола – 70 см. Молодые ели не могут соответствовать таким параметрам, поэтому дереву должно быть никак не меньше 100 лет. Кроме того, дерево должно было расти рядом с дорогой, чтобы его было легко срубить и транспортировать.

В прошлом году новогоднюю елку привезли из Нарофоминского района Московской области. Выбирали ее из 54 деревьев, ее возраст – более 100 лет, а высота – 30 метров. В поисках этой елки использовались данные вертолетной и космической съемки.

