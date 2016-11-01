Обратный отсчет до Нового года запущен в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Обратный отсчет до наступления Нового года запустили в Москве. Дни до любимого праздника отсчитываются на сайте усадьбы Деда Мороза в Кузьминках.
На главной странице сайта появился снеговик. На табличке рядом с ним сообщается, сколько дней осталось до наступления 2017 года.
Как сообщается на сайте усадьбы, Дед Мороз прибыл в свою резиденцию в Кузьминках сегодня, 1 ноября. Вместе с ним приехала и Снегурочка.
"К новогодним праздникам надо все в усадьбе успеть подготовить, отрепетировать, украсить. А заодно и проверить всё ли готово здесь к празднованию дня рождения Деда Мороза, которое он традиционно отмечает 18 ноября", – говорится в сообщении.
Также усадьба присоединится к акции "Ночь искусств", которая пройдет 4 ноября. Посетителей ждет путешествие по "волшебному лесу", в котором оживут новогодние открытки, и знакомство с историей русского открытого письма. Все желающие могут также пройти мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка или по театральному мастерству.
В начале 2016 года на фестиваль "Путешествие в рождество" в столицу съехались более 15 миллионов человек и еще около 700 тысяч москвичей и гостей города встретили Новый год в парках Москвы.
Полюбившийся москвичам фестиваль в этом году продлится вдвое дольше обычного. "Путешествие в рождество" стартует 12 декабря, а закончится 27 января 2017 года.
Программу празднования Нового года в столичных парках в 2016 году определяют участники проекта "Активный гражданин". Голосование по мероприятиям началось на площадке электронных референдумов 11 октября.