От кукол до перформансов: как провести "Ночь в театре"

Творческая встреча с актрисой Евгений Симоновой, "Звуковые ландшафты" музыканта Петра Айду, кукольный концерт. Самые интересные события акции "Ночь в театре", которая пройдет в столице с 26 на 27 марта, - в материале M24.ru.
Участие в "Ночи" примут 70 столичных театров, в том числе "Современник", Театр сатиры, Театр на Малой Бронной, "Новая опера", "Табакерка", "Гоголь-центр", "Мастерская Петра Фоменко" и другие. Интерактивную карту события можно найти здесь.
Многие театры пригласят гостей за кулисы, устроят традиционные экскурсии по своим помещениям, проведут концерты.
Встреча с актрисой Евгенией Симоновой
Евгения Симонова. Фото: ТАСС/Василий Смирнов
В Театре имени Маяковского в 22.00 состоится встреча с актрисой Евгений Симоновой ("Дети Арбата", "Обыкновенное чудо", "В бой идут одни старики"). Обаятельная актриса расскажет о своем творческом пути, опыте, работе в кино и на сцене.
В 23.30 гости "Ночи в театре" станут гостями спектакля "Голоса. Мужское", в котором примут участие актеры Мастерской Олега Кудряшова.
Запись: по телефонам 8(495)690-42-32 и 8(495)690-28-90
Концерт танца и еврейской песни
Фото: facebook.com/teatrshalom
Московский театр "Шалом" представит вниманию своих гостей концерт еврейской песни, танца и юмора под названием "Фаршированная рыба с гарниром". Участие примут певица и актриса Олеся Яппарова и исполнитель Михаил Евтюхов. Проведет вечер режиссер и автор детской передачи "Радионяня" Александр Левенбук.
Начало – в 20.00.
Запись: по телефону 8(964)510-43-48
Мастер-класс по кукловождению
Фото: M24.ru/Юлия Телегина
В Московском детском камерном театре кукол ждут ребят в возрасте 12-17 лет и их родителей. В программе – концертные номера с участием кукол, творческая встреча с артистами театра и даже мастер-класс по кукловождению.
Узнать секреты театра можно будет на экскурсии по закулисью. А еще здесь расскажут о подготовке Московского детского камерного театра кукол к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Запись: подробности – по телефону 8(499)181-51-41
Фильм про войну
Фото: facebook.com/fomenkoru
Поскольку "Ночь в театре" в этом году посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в "Мастерской Петра Фоменко" покажут многосерийный фильм "На всю оставшуюся жизнь". Режиссер картины Петр Фоменко.
Запись: не требуется (проводилась предварительная регистрация только на экскурсию по закулисью)
Уникальный акустический перформанс "Звуковые ландшафты"
Фото: sdart.ru
В "Школе драматического искусства" в рамках "Ночи в театре" проведут предпремьерный показ акустического перформанса музыканта Петра Айду "Звуковые ландшафты" (20.00). На уникальном представлении можно будет услышать реконструированные шумовые аппараты, изобретенные в начале прошлого века для звукового оформления кинофильмов и театральных постановок.
Участники "Звуковых ландшафтов" исполнят на уникальных инструментах несколько "шумовых пейзажей".
Петр Айду. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
Кстати, в 2012 году Музыкальная лаборатория Петра Айду при поддержке Политехнического музея организовала выставку "РеКонструкция шума". Ее посетители смогли увидеть и потрогать многие шумовые аппараты, которые в рамках "Звуковых ландшафтов" превратятся уже в настоящие музыкальные инструменты.
Кроме перформанса, в программе "Ночи" в "Школе драматического искусства" - встреча с режиссером Дмитрием Крымовым (21.30) и экскурсия по театру (22.00).
Запись: по телефонам 8(495)632-93-77 и 8(495)632-93-44
Полное расписание акции "Ночь в театре" можно найти здесь. Вход на все мероприятия - свободный, о записи необходимо узнавать непосредственно в театрах.