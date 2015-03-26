От кукол до перформансов: как провести "Ночь в театре"

"Афиша": Что покажут на столичных сценах в День и Ночь театра

Творческая встреча с актрисой Евгений Симоновой, "Звуковые ландшафты" музыканта Петра Айду, кукольный концерт. Самые интересные события акции "Ночь в театре", которая пройдет в столице с 26 на 27 марта, - в материале M24.ru.

Встреча с актрисой Евгенией Симоновой

Евгения Симонова. Фото: ТАСС/Василий Смирнов

В Театре имени Маяковского в 22.00 состоится встреча с актрисой Евгений Симоновой ("Дети Арбата", "Обыкновенное чудо", "В бой идут одни старики"). Обаятельная актриса расскажет о своем творческом пути, опыте, работе в кино и на сцене.

В 23.30 гости "Ночи в театре" станут гостями спектакля "Голоса. Мужское", в котором примут участие актеры Мастерской Олега Кудряшова.

Место: Театр имени Маяковского Запись: по телефонам 8(495)690-42-32 и 8(495)690-28-90



Концерт танца и еврейской песни

Фото: facebook.com/teatrshalom

Московский театр "Шалом" представит вниманию своих гостей концерт еврейской песни, танца и юмора под названием "Фаршированная рыба с гарниром". Участие примут певица и актриса Олеся Яппарова и исполнитель Михаил Евтюхов. Проведет вечер режиссер и автор детской передачи "Радионяня" Александр Левенбук.

Начало – в 20.00.

Место: Центр драматургии и режиссуры, площадка "Арбат" Запись: по телефону 8(964)510-43-48



Мастер-класс по кукловождению

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

В Московском детском камерном театре кукол ждут ребят в возрасте 12-17 лет и их родителей. В программе – концертные номера с участием кукол, творческая встреча с артистами театра и даже мастер-класс по кукловождению.

Узнать секреты театра можно будет на экскурсии по закулисью. А еще здесь расскажут о подготовке Московского детского камерного театра кукол к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Место: Московский детский камерный театр кукол Запись: подробности – по телефону 8(499)181-51-41



Фильм про войну

Фото: facebook.com/fomenkoru

Поскольку "Ночь в театре" в этом году посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в "Мастерской Петра Фоменко" покажут многосерийный фильм "На всю оставшуюся жизнь". Режиссер картины Петр Фоменко.

Место: "Мастерская Петра Фоменко" Запись: не требуется (проводилась предварительная регистрация только на экскурсию по закулисью)



Уникальный акустический перформанс "Звуковые ландшафты"

Фото: sdart.ru

В "Школе драматического искусства" в рамках "Ночи в театре" проведут предпремьерный показ акустического перформанса музыканта Петра Айду "Звуковые ландшафты" (20.00). На уникальном представлении можно будет услышать реконструированные шумовые аппараты, изобретенные в начале прошлого века для звукового оформления кинофильмов и театральных постановок.

Участники "Звуковых ландшафтов" исполнят на уникальных инструментах несколько "шумовых пейзажей".

Петр Айду. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Кстати, в 2012 году Музыкальная лаборатория Петра Айду при поддержке Политехнического музея организовала выставку "РеКонструкция шума". Ее посетители смогли увидеть и потрогать многие шумовые аппараты, которые в рамках "Звуковых ландшафтов" превратятся уже в настоящие музыкальные инструменты.

Кроме перформанса, в программе "Ночи" в "Школе драматического искусства" - встреча с режиссером Дмитрием Крымовым (21.30) и экскурсия по театру (22.00).

Место: театр "Школа драматического искусства". "Звуковые ландшафты" представят в зале "Манеж", встреча с Крымовым пройдет в "Тау-зале", а экскурсия по театру стартует в "Атриуме театра" Запись: по телефонам 8(495)632-93-77 и 8(495)632-93-44



Полное расписание акции "Ночь в театре" можно найти здесь. Вход на все мероприятия - свободный, о записи необходимо узнавать непосредственно в театрах.