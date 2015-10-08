Следователь спасла упавшего на рельсы метро пассажира

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следователь московской полиции спасла мужчину, упавшего на рельсы на станции метро "Коломенская", сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Инцидент произошел в четверг 8 октября в 08.40.

Сотрудник ОМВД Даниловского района Антонина Пантелеева направлялась на работу, когда увидела, что мужчина потерял сознание и упал на рельсы.

Следователь бросилась на помощь, спрыгнув на рельсы вместе с одним из очевидцев события. Вместе они успели поднять упавшего на платформу менее чем за 3 минуты до прибывающего состава.

Мужчина получил травму головы из-за удара об рельсы и находился без сознания. Пантелеева оказала пострадавшему первую медицинскую помощь и передала его прибывшим на место происшествия сотрудникам метрополитена.

"На моем месте так поступил бы каждый. Главное, что мужчина остался жив", – цитирует пресс-служба главного управления Пантелееву.

Руководством УВД по ЮАО принято решение о поощрении старшего лейтенанта юстиции Антонины Пантелеевой.

Ранее сообщалось, что в спасении упавшего мужчины приняли участие и остальные пассажиры метро, которые подавали сигналы о происшествии машинисту состава.

Напомним, в июле этого года упавшую на рельсы метро девушку спас один из пассажиров. Инцидент произошел на станции метро "Чеховская". Алексей Алешин спрыгнул за ней и помог забраться на платформу. Об этом случае в соцсетях рассказала супруга Алешина Светлана Соленова.

Тогда сообщалось, что спасителя могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за нарушение правил безопасности на метрополитене. Однако в последствии эту информацию опровергла пресс-служба подземки.