Прямая трансляция: модный показ Алехандро Карлина

Фото: m24.ru/Авилов Александр
С 13 по 14 ноября в Москве проходит Estet Fashion Week – неделя моды, организованная ювелирным домом "Эстет". Сегодня активно растет интерес к моде стран Латинской Америки, древние культуры континента вдохновляют многих дизайнеров. В пятницу в качестве образца вкуса зрителям представят коллекцию Алехандро Карлина, одевающего Еву Лонгорию и Пэрис Хилтон.
Прямая трансляция показа будет доступна на сайте "Москва онлайн" online.m24.ru, начало в 19:00.
- Когда: 14 ноября
- Кто: Алехандро Карлин
- Что: модный показ
- Кому смотреть: модникам