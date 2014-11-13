Прямая трансляция: модный показ Алехандро Карлина

Фото: m24.ru/Авилов Александр

С 13 по 14 ноября в Москве проходит Estet Fashion Week – неделя моды, организованная ювелирным домом "Эстет". Сегодня активно растет интерес к моде стран Латинской Америки, древние культуры континента вдохновляют многих дизайнеров. В пятницу в качестве образца вкуса зрителям представят коллекцию Алехандро Карлина, одевающего Еву Лонгорию и Пэрис Хилтон.

Прямая трансляция показа будет доступна на сайте "Москва онлайн" online.m24.ru, начало в 19:00.