Как уберечь животное от укусов клещей

Около четырех тысяч москвичей пострадали от укусов клещей с начала сезона. При этом отмечено несколько десятков случаев, когда кровососы были переносчиками опасного заболевания – боррелиоза. От заболеваний, которые распространяют клещи, страдают и домашние животные, только они, в отличие от людей, самостоятельно уберечься от нападения этих насекомых не могут. О том, как уберечь своих домашних питомцев от тяжелых последствий укусов клещей, смотрите в проекте "Правила города".

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24" и в инструкции Как правильно спасать животное при укусе клеща сетевого издания m24.ru.