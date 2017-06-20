Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2017, 06:45

Общество

Как уберечь животное от укусов клещей

Как уберечь животное от укусов клещей

"Специальный репортаж": циничный рынок

"Это по-нашему": как бульдог к косметологу ходил

"Это по-нашему": месть пернатых и кулачные бои в такси

Зоозащитники спасли львов, которых оставили погибать в Подмосковье

Четыре котенка стали участниками исландского реалити-шоу

Следователи проверят информацию о нападении волка на школьницу

Как не попасть в руки ветеринара-живодера

Зоозащитники ищут передержку для льва

Хозяин бросил льва в вольере в Раменском районе

Около четырех тысяч москвичей пострадали от укусов клещей с начала сезона. При этом отмечено несколько десятков случаев, когда кровососы были переносчиками опасного заболевания – боррелиоза. От заболеваний, которые распространяют клещи, страдают и домашние животные, только они, в отличие от людей, самостоятельно уберечься от нападения этих насекомых не могут. О том, как уберечь своих домашних питомцев от тяжелых последствий укусов клещей, смотрите в проекте "Правила города".

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24" и в инструкции Как правильно спасать животное при укусе клеща сетевого издания m24.ru.
животные клещи новости Светлана Заболева домашние животные общество Иван Лозовой Евгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика